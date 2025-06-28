Apple запланировала неожиданные изменения в базовом iPhone
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Технологии
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Apple запланировала неожиданные изменения в базовом iPhone

Какие изменения ожидают iPhone
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Источник:  MacRumors

Согласно данным инсайдеров Digital Chat Station, компания Apple серьезно настроена увеличить диагональ дисплея в базовом iPhone 17 с 6,1 до 6,3 дюйма. Что важно понимать, это произойдет впервые за последние 6 лет.

Главные тезисы

  • Ожидается, что базовый iPhone 17 получит частоту обновления экрана 120 Гц.
  • Увеличение размера дисплея удалось добиться благодаря использованию более тонких рамок.

Какие изменения ожидают iPhone

Что важно понимать, в прошлом году идентичное изменение получил iPhone 16 Pro.

По словам специалистов, увеличить размер дисплея удалось, в частности, благодаря более тонким рамкам.

Фактически это означает, что рамки в стандартном айфоне тоже могут стать тоньше.

Как уже упоминалось ранее, последний раз "яблучная" команда увеличивала дисплей базового iPhone еще 6 лет назад: тогда iPhone 11 вырос с 5,8 дюйма до 6.1.

По предварительным данным, серия iPhone 17 будет выглядеть так:

  • iPhone 17 — 6,3 дюйма

  • iPhone 17 Air (Slim) — 6,6 дюйма

  • iPhone 17 Pro — 6,3 дюйма

  • iPhone 17 Pro Max — 6,9 дюйма

Фото: macrumors.com

Еще одно обновление, которое ожидается в базовом iPhone, — 120 Гц (но без ProMotion) вместо 60 Гц. То есть никаких Always-On-Display и адаптивной частоты под контент не будет.

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