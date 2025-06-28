Apple запланировала неожиданные изменения в базовом iPhone

Согласно данным инсайдеров Digital Chat Station, компания Apple серьезно настроена увеличить диагональ дисплея в базовом iPhone 17 с 6,1 до 6,3 дюйма. Что важно понимать, это произойдет впервые за последние 6 лет.

Какие изменения ожидают iPhone

Что важно понимать, в прошлом году идентичное изменение получил iPhone 16 Pro.

По словам специалистов, увеличить размер дисплея удалось, в частности, благодаря более тонким рамкам.

Фактически это означает, что рамки в стандартном айфоне тоже могут стать тоньше.

Как уже упоминалось ранее, последний раз "яблучная" команда увеличивала дисплей базового iPhone еще 6 лет назад: тогда iPhone 11 вырос с 5,8 дюйма до 6.1.

По предварительным данным, серия iPhone 17 будет выглядеть так:

iPhone 17 — 6,3 дюйма

iPhone 17 Air (Slim) — 6,6 дюйма

iPhone 17 Pro — 6,3 дюйма

iPhone 17 Pro Max — 6,9 дюйма

Фото: macrumors.com