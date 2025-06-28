Apple запланировала неожиданные изменения в базовом iPhone

Согласно данным инсайдеров Digital Chat Station, компания Apple серьезно настроена увеличить диагональ дисплея в базовом iPhone 17 с 6,1 до 6,3 дюйма. Что важно понимать, это произойдет впервые за последние 6 лет.
Главные тезисы
- Ожидается, что базовый iPhone 17 получит частоту обновления экрана 120 Гц.
- Увеличение размера дисплея удалось добиться благодаря использованию более тонких рамок.
Какие изменения ожидают iPhone
Что важно понимать, в прошлом году идентичное изменение получил iPhone 16 Pro.
По словам специалистов, увеличить размер дисплея удалось, в частности, благодаря более тонким рамкам.
Фактически это означает, что рамки в стандартном айфоне тоже могут стать тоньше.
Как уже упоминалось ранее, последний раз "яблучная" команда увеличивала дисплей базового iPhone еще 6 лет назад: тогда iPhone 11 вырос с 5,8 дюйма до 6.1.
По предварительным данным, серия iPhone 17 будет выглядеть так:
iPhone 17 — 6,3 дюйма
iPhone 17 Air (Slim) — 6,6 дюйма
iPhone 17 Pro — 6,3 дюйма
iPhone 17 Pro Max — 6,9 дюйма
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-