Apple запланувала неочікувані зміни у базовому iPhone
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Apple запланувала неочікувані зміни у базовому iPhone

Які зміни очікують на iPhone
Джерело:  MacRumors

Згідно з даними інсайдерів Digital Chat Station, компанія Apple наразі серйозно налаштована збільшити діагональ дисплея в базовому iPhone 17 з 6,1 до 6,3 дюйма. Що важливо розуміти, це станеться вперше за останні 6 років.

Головні тези:

  • Очікується, що базовий iPhone 17 отримає 120 Гц частоту оновлення екрану.
  • Збільшення розміру дисплея вдалося досягти завдяки використанню більш тонких рамок.

Які зміни очікують на iPhone

Що важливо розуміти, минулого року ідентичну зміну отримав iPhone 16 Pro.

За словами фахівців, збільшити розмір дисплея вдалося, зокрема, завдяки більш тонким рамкам.

Фактично це означає, що рамки в стандартному Айфоні теж можуть стати тоншими.

Як уже згадувалося раніше, востаннє “яблунева” команда збільшувала дисплей базового iPhone ще 6 років тому: тоді iPhone 11 виріс з 5,8 дюйма до 6.1.

За попередніми даними, серія iPhone 17 матиме такий вигляд:

  • iPhone 17 — 6,3 дюйма

  • iPhone 17 Air (Slim) — 6,6 дюйма

  • iPhone 17 Pro — 6,3 дюйма

  • iPhone 17 Pro Max — 6,9 дюйма

Фото: macrumors.com

Ще одне оновлення, яке очікується в базовому iPhone, — 120 Гц (але без ProMotion) замість 60 Гц. Тобто ніяких Always-On-Display і адаптивної частоти під контент не буде.

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