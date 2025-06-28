Apple запланувала неочікувані зміни у базовому iPhone

Згідно з даними інсайдерів Digital Chat Station, компанія Apple наразі серйозно налаштована збільшити діагональ дисплея в базовому iPhone 17 з 6,1 до 6,3 дюйма. Що важливо розуміти, це станеться вперше за останні 6 років.

Які зміни очікують на iPhone

Що важливо розуміти, минулого року ідентичну зміну отримав iPhone 16 Pro.

За словами фахівців, збільшити розмір дисплея вдалося, зокрема, завдяки більш тонким рамкам.

Фактично це означає, що рамки в стандартному Айфоні теж можуть стати тоншими.

Як уже згадувалося раніше, востаннє “яблунева” команда збільшувала дисплей базового iPhone ще 6 років тому: тоді iPhone 11 виріс з 5,8 дюйма до 6.1.

За попередніми даними, серія iPhone 17 матиме такий вигляд:

iPhone 17 — 6,3 дюйма

iPhone 17 Air (Slim) — 6,6 дюйма

iPhone 17 Pro — 6,3 дюйма

iPhone 17 Pro Max — 6,9 дюйма

Фото: macrumors.com