Apple веде переговори з OpenAI. Про що йдеться

Apple Inc. відновила переговори з OpenAI про використання технології штучного інтелекту (ШІ) для створення деяких нових функцій, які з'являться в iPhone пізніше цього року.

Apple випустить iPhone з новими функціями ШІ

Техногігант активно спілкується на цю тему з OpenAI.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Дві компанії почали обговорювати умови можливої угоди й те, як функції OpenAI будуть інтегровані в iOS 18, наступну операційну систему Apple для iPhone.

Це свідчить про відновлення перемовин між компаніями, які були призупинені від початку року. Apple також продовжує переговори з Google, що належить Alphabet Inc., про ліцензування чат-бота Gemini цієї компанії.

Apple ще не прийняла остаточного рішення щодо того, яких партнерів вона буде використовувати.

Наступна операційна система iPhone включатиме кілька нових функцій, заснованих на власній великій мовній моделі Apple — програмному забезпеченні ШІ, яке може генерувати текст, схожий на людське звучання, — але компанія також шукає партнерів для створення чат-бота, схожого на ChatGPT від OpenAI. Поширити

Видалення додатків з китайського AppStore

Компанія Apple, яка постійно дотримується режиму інтернет-цензури в Китаї, заявила, що Управління кіберпростору Китаю наказало видалити додатки з “міркувань національної безпеки”.

Згадані сервіси популярні в Китаї, однак доступні лише через VPN-сервіси.

Ми зобов’язані дотримуватися законів у країнах, де ми працюємо, навіть якщо ми не згодні. Управління кіберпростору Китаю наказало видалити ці додатки з вітрини магазину в Китаї, виходячи з проблем національної безпеки, — йдеться в заяві Apple.