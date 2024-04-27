Apple веде переговори з OpenAI. Про що йдеться

Apple Inc. відновила переговори з OpenAI про використання технології штучного інтелекту (ШІ) для створення деяких нових функцій, які з'являться в iPhone пізніше цього року.
Apple випустить iPhone з новими функціями ШІ
Техногігант активно спілкується на цю тему з OpenAI.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Дві компанії почали обговорювати умови можливої угоди й те, як функції OpenAI будуть інтегровані в iOS 18, наступну операційну систему Apple для iPhone.
Це свідчить про відновлення перемовин між компаніями, які були призупинені від початку року. Apple також продовжує переговори з Google, що належить Alphabet Inc., про ліцензування чат-бота Gemini цієї компанії.
Apple ще не прийняла остаточного рішення щодо того, яких партнерів вона буде використовувати.
Видалення додатків з китайського AppStore
Компанія Apple, яка постійно дотримується режиму інтернет-цензури в Китаї, заявила, що Управління кіберпростору Китаю наказало видалити додатки з “міркувань національної безпеки”.
Згадані сервіси популярні в Китаї, однак доступні лише через VPN-сервіси.
Ми зобов’язані дотримуватися законів у країнах, де ми працюємо, навіть якщо ми не згодні. Управління кіберпростору Китаю наказало видалити ці додатки з вітрини магазину в Китаї, виходячи з проблем національної безпеки, — йдеться в заяві Apple.
Китай є найбільшим споживчим ринком для iPhone за межами США та основною виробничою базою.
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