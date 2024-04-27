Apple ведет переговоры с OpenAI. О чем речь

Apple Inc. возобновила переговоры с OpenAI об использовании технологии искусственного интеллекта (ИИ) для создания некоторых новых функций, которые появятся в iPhone позже в этом году.

Apple выпустит iPhone с новыми функциями ИИ

Техногигант активно общается по этой теме с OpenAI.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Две компании начали обсуждать условия возможного соглашения и о том, как функции OpenAI будут интегрированы в iOS 18, следующую операционную систему Apple для iPhone.

Это свидетельствует о возобновлении переговоров между компаниями, приостановленными с начала года. Apple также продолжает переговоры с Google, принадлежащим Alphabet Inc., о лицензировании чат-бота Gemini этой компании.

Apple еще не приняла окончательного решения по поводу того, каких партнеров она будет использовать.

Следующая операционная система iPhone будет включать несколько новых функций, основанных на собственной большой языковой модели Apple — программном обеспечении ИИ, которое может генерировать текст, похожий на человеческое звучание, но компания также ищет партнеров для создания чат-бота, похожего на ChatGPT от OpenAI. Поделиться

Удаление приложений из китайского AppStore

Компания Apple, постоянно соблюдающая режим интернет-цензуры в Китае, заявила, что Управление киберпространства Китая приказало удалить приложения из "мнения национальной безопасности".

Упомянутые сервисы популярны в Китае, но доступны только через VPN-сервисы.

Мы обязаны соблюдать законы в странах, где мы работаем, даже если мы не согласны. Управление киберпространства Китая приказало удалить эти приложения с витрины магазина в Китае, исходя из проблем национальной безопасности, говорится в заявлении Apple.