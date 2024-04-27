Apple ведет переговоры с OpenAI. О чем речь

Apple Inc. возобновила переговоры с OpenAI об использовании технологии искусственного интеллекта (ИИ) для создания некоторых новых функций, которые появятся в iPhone позже в этом году.
Apple выпустит iPhone с новыми функциями ИИ
Техногигант активно общается по этой теме с OpenAI.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Две компании начали обсуждать условия возможного соглашения и о том, как функции OpenAI будут интегрированы в iOS 18, следующую операционную систему Apple для iPhone.
Это свидетельствует о возобновлении переговоров между компаниями, приостановленными с начала года. Apple также продолжает переговоры с Google, принадлежащим Alphabet Inc., о лицензировании чат-бота Gemini этой компании.
Apple еще не приняла окончательного решения по поводу того, каких партнеров она будет использовать.
Удаление приложений из китайского AppStore
Компания Apple, постоянно соблюдающая режим интернет-цензуры в Китае, заявила, что Управление киберпространства Китая приказало удалить приложения из "мнения национальной безопасности".
Упомянутые сервисы популярны в Китае, но доступны только через VPN-сервисы.
Мы обязаны соблюдать законы в странах, где мы работаем, даже если мы не согласны. Управление киберпространства Китая приказало удалить эти приложения с витрины магазина в Китае, исходя из проблем национальной безопасности, говорится в заявлении Apple.
Китай является крупнейшим потребительским рынком для iPhone вне США и основной производственной базой.
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