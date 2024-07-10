Арабська рада в Україні рішуче засудила удари РФ по лікарнях Києва

Організація різко виступила проти дій РФ та вимагає російське керівництво вивести свої війська з території України.

Арабська рада в Україні закликала світ зупинити агресію Росії

Арабська рада в Україні рішуче засудила російські удари по двох лікарнях у Києві, серед яких — найбільша дитяча лікарня "Охматдит" та закликала людство продовжити максимальний тиск на РФ.

Відповідний документ опублікували на сторінці Арабської ради в Україні у Facebook.

Заява Арабської ради в Україні щодо ударів РФ по лікарнях Києва

Закликаємо всі країни світу, особливо арабські та ісламські країни, і тих, хто любить мир і свободу, продовжувати максимальний тиск на Росію, щоб зупинити цю жорстоку агресію проти українського народу. Вимагаємо повного виведення російських військ з усієї території України та покарання всіх організаторів агресії, — йдеться у документі. Поширити

Арабська рада підтвердила єдність, цілісність та незалежність України та привітала єдність та стійкість українського народу й армії.

Що відомо про кількість жертв у Києві через ракетні удари РФ

У Києві кількість жертв ракетної атаки РФ 8 липня збільшилась до 33 осіб.

Зокрема, в лікарні «Охматдит» загинули 2 особи, у житловому будинку на вул. Володимира Сальського — 14 осіб (з них — 5 дітей), у бізнес-центрі «Домініон» — 7 осіб, у клініці «Адоніс» — 9. Неподалік станції метро «Лук'янівська» загинули 2 особи.

Внаслідок атаки 8 липня у місті було пошкоджено загалом 129 будівель усіх форм власності.

Відразу після цієї терористичної повітряної атаки відповідними структурними підрозділами розпочата системна робота щодо обстеження, вивчення та узагальнення інформації по кожній пошкодженій будівлі в Києві. На сьогоднішній день вже прийнято рішення щодо перших етапів відновлення. Місця загального користування у багатоквартирних будинках будуть відремонтовані за рахунок коштів міста. Самі квартири, їхні вікна, балкони тощо — в рамках державної програми єВідновлення. Це стосується і приватних будинків, — повідомив начальник воєнної адміністрації столиці Сергій Попко. Поширити

Щодо багатоповерхівки на Сирці: на основі висновків експертів вирішуватиметься, чи відбудовувати зруйновані частини, чи будинок не підлягає ремонту.