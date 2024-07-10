Арабська рада в Україні рішуче засудила удари РФ по лікарнях Києва

Організація різко виступила проти дій РФ та вимагає російське керівництво вивести свої війська з території України.
Головні тези:
- Арабська рада в Україні виступила проти дій РФ через удари по лікарнях в Києві та закликала світ зупинити агресію Росії.
- Організація вимагає вивести російські війська з території України та покарати тих, хто розпочав війну проти України.
- За даними, унаслідок ракетних ударів РФ по Києву загинуло 33 особи, а 129 будівель були пошкоджені.
- Україна сподівається на єдність та підтримку у своїй боротьбі проти російської агресії, яку засуджує й арабська громадськість.
Арабська рада в Україні закликала світ зупинити агресію Росії
Арабська рада в Україні рішуче засудила російські удари по двох лікарнях у Києві, серед яких — найбільша дитяча лікарня "Охматдит" та закликала людство продовжити максимальний тиск на РФ.
Відповідний документ опублікували на сторінці Арабської ради в Україні у Facebook.
Арабська рада підтвердила єдність, цілісність та незалежність України та привітала єдність та стійкість українського народу й армії.
Що відомо про кількість жертв у Києві через ракетні удари РФ
У Києві кількість жертв ракетної атаки РФ 8 липня збільшилась до 33 осіб.
Зокрема, в лікарні «Охматдит» загинули 2 особи, у житловому будинку на вул. Володимира Сальського — 14 осіб (з них — 5 дітей), у бізнес-центрі «Домініон» — 7 осіб, у клініці «Адоніс» — 9. Неподалік станції метро «Лук'янівська» загинули 2 особи.
Внаслідок атаки 8 липня у місті було пошкоджено загалом 129 будівель усіх форм власності.
Щодо багатоповерхівки на Сирці: на основі висновків експертів вирішуватиметься, чи відбудовувати зруйновані частини, чи будинок не підлягає ремонту.
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