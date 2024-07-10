Арабский совет в Украине решительно осудил удары РФ по больницам Киева

Организация резко выступила против действий РФ и требует у российского руководства вывести свои войска с территории Украины.

Арабский совет в Украине призвал мир остановить агрессию России

Арабский совет в Украине решительно осудил российские удары по двум больницам в Киеве, среди которых — самая большая детская больница "Охматдет" и призвала человечество продолжить максимальное давление на РФ.

Соответствующий документ был опубликован на странице Арабского совета в Украине в Facebook.

Заявление Арабского совета в Украине насчет ударов РФ по больницам Киева

Призываем все страны мира, особенно арабские и исламские страны, и любящих мир и свободу продолжать максимальное давление на Россию, чтобы остановить эту жестокую агрессию против украинского народа. Требуем полного вывода российских войск со всей территории Украины и наказания всех организаторов агрессии, говорится в документе. Поделиться

Арабский совет подтвердил единство, целостность и независимость Украины и приветствовал единство и стойкость украинского народа и армии.

Что известно о количестве жертв в Киеве из-за ракетных ударов РФ

В Киеве количество жертв ракетной атаки РФ 8 июля увеличилось до 33 человек.

В частности, в больнице «Охматдет» погибли 2 человека, в жилом доме по ул. Владимира Сальского — 14 человек (из них — 5 детей), в бизнес-центре «Доминион» — 7 человек, в клинике «Адонис» — 9. Недалеко от станции метро «Лукьяновская» погибли 2 человека.

В результате атаки 8 июля в городе было повреждено в общей сложности 129 зданий всех форм собственности.

Сразу после этой террористической воздушной атаки соответствующими структурными подразделениями начата системная работа по обследованию, изучению и обобщению информации по каждому поврежденному зданию в Киеве. На сегодняшний день уже принято решение по первым этапам восстановления. Места общего использования в многоквартирных домах будут отремонтированы за счет средств города. Сами квартиры, их окна, балконы и т.д. — в рамках государственной программы есть Восстановление. Это касается и частных домов, — сообщил начальник военной администрации столицы Сергей Попко. Поделиться

Относительно многоэтажки на Сырце: на основе выводов экспертов будет решаться, восстанавливать ли разрушенные части или дом не подлежит ремонту.