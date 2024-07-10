Арабский совет в Украине решительно осудил удары РФ по больницам Киева

Организация резко выступила против действий РФ и требует у российского руководства вывести свои войска с территории Украины.
Главные тезисы
- Арабский совет в Украине решительно осудил удары РФ по больницам в Киеве и призвал мир остановить агрессию России.
- Организация требует вывести российские войска с территории Украины и наказать тех, кто начал войну против Украины.
- В результате ракетных ударов РФ по Киеву погибли 33 человека, а 129 зданий были повреждены.
- Украина надеется на единство и поддержку в своей борьбе против российской агрессии, осуждаемой арабской общественностью.
- Арабский совет призвал мир остановить агрессию России и продолжить максимальное давление на РФ для остановки жестокой агрессии против украинского народа.
Арабский совет в Украине призвал мир остановить агрессию России
Арабский совет в Украине решительно осудил российские удары по двум больницам в Киеве, среди которых — самая большая детская больница "Охматдет" и призвала человечество продолжить максимальное давление на РФ.
Соответствующий документ был опубликован на странице Арабского совета в Украине в Facebook.
Арабский совет подтвердил единство, целостность и независимость Украины и приветствовал единство и стойкость украинского народа и армии.
Что известно о количестве жертв в Киеве из-за ракетных ударов РФ
В Киеве количество жертв ракетной атаки РФ 8 июля увеличилось до 33 человек.
В частности, в больнице «Охматдет» погибли 2 человека, в жилом доме по ул. Владимира Сальского — 14 человек (из них — 5 детей), в бизнес-центре «Доминион» — 7 человек, в клинике «Адонис» — 9. Недалеко от станции метро «Лукьяновская» погибли 2 человека.
В результате атаки 8 июля в городе было повреждено в общей сложности 129 зданий всех форм собственности.
Относительно многоэтажки на Сырце: на основе выводов экспертов будет решаться, восстанавливать ли разрушенные части или дом не подлежит ремонту.
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