Аргентина передала Україні гелікоптери Мі-17 — FT
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Аргентина передала Україні гелікоптери Мі-17 — FT

Мі-17
Джерело:  The Financial Times

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей вже передав Україні два гелікоптери Ми-17, які були закуплені в Росії 2011-го року. 

Що відомо про передачу гелікоптерів Мі-17

Мілей визначив пріоритетними альянси з "країнами, які захищають свободу", включаючи США, Ізраїль, який він відвідав на початку цього місяця, і Україну, якій він передав два військові вертольоти російського виробництва, — пише видання.

Як відомо, йдеться про передачу ЗСУ двох бортів у арктичній модифікації, які були замовлені на початку 2010-х років. Спочатку контракт з Росією був більший, проте пізніше Аргентина відмовилася від подальших закупівель.

Також авторитетне ЗМІ додало, що Мілей планує провести "саміт латиноамериканської підтримки" України пізніше цього року. Цим він різко відрізняється від інших регіональних лідерів, таких як бразилець Луїс Інасіу Лула да Сілва і мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор. Вони зайняли "більш нейтральну позицію" у відношенні до України.

Президент Аргентини Мілей хоче провести саміт Латинської Америки на підтримку України

Financial Times зазначає, що Мілей відрізняється від інших регіональних лідерів, таких як Луїс Інасіо Лула да Сілва з Бразилії та Андрес Мануель Лопес Обрадор з Мексики, які зайняли більш нейтральну позицію що вторгнення РФ в Україну.

Водночас Мілей віддає перевагу союзам із «країнами, які захищають свободу», включаючи США, Ізраїль, який він відвідав на початку цього місяця, та Україну, якій він подарував два військові вертольоти російського виробництва.

У листопаді 2023 року президент Аргентини Хав'єр Мілей запропонував Володимиру Зеленському прийняти у південноамериканській країні конференцію з питань досягнення миру в Україні.

Зеленський у відповідь «подякував Мілею за чітку підтримку».

10 грудня Зеленський взяв участь у церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини та провів із ним зустріч.

Пізніше заступник керівника ОПУ Ігор Жовква повідомляв, що саміт для підтримки України з лідерами країн Латинської Америки планується на початок 2024 року.

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