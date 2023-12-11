Аргентина проведе саміт лідерів Латинської Америки щодо України — Bloomberg

Що відомо про присвячений Україні саміт лідерів Латинської Америки у Аргентині

У матеріалі видання зазначається, що український президент Володимир Зеленський прагне заручитись підтримкою країн так званого Глобального півдня на тлі тривачої війни.

Зокрема, Зеленський обговорив проведення саміту із президентом Аргентини Хав’єром Міллєєм.

У нас була змістовна розмова. Ми обговорювали безліч речей, від формули миру в Україні до двостороннього співробітництва, - зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Поширити

Він зазначив, що "поїздка на півдня до Аргентини була дуже продуктивною".

Президент України прагнув заручитися міжнародною підтримкою для створення умов для потенційних мирних переговорів і міцної угоди.

Що каже Зеленський про стосунки України із Аргентиною

Сьогодні увесь день – зустрічі та перемовини в Аргентині. Та навіть ширше – сьогодні Україну тут почули й інші держави Латинської Америки.Представив Україну на інавгурації нового Президента Аргентини. Провів і перші перемовини з Хавʼєром.Сьогодні тут на площах, на вулицях багато скандували слово «свобода» – libertad, і це те, що нас відчутно поєднує – Україну та Аргентину, наші народи, які понад усе цінують свободу, свою ідентичність і прагнуть жити – жити гідно. Хав’єр хоче сили для своєї країни, і я відчув: прагне чесності міжнародних відносин. Я подякував йому за підтримку України, запросив разом із нами працювати заради відновлення миру. Обговорили двосторонню співпрацю між нашими країнами, яка може додати економічної міцності та робочих місць для наших народів. Хороша, світла зустріч. Я щиро бажаю Аргентині правильних рішень і стійкого зростання: хай бідності стане менше, сили – більше. І хай свобода тільки зростає, - підкреслив Зеленський Поширити

Президент також зазначив, що в Буенос-Айресі також провів перемовини із лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору.