Аргентина проведе саміт лідерів Латинської Америки щодо України — Bloomberg
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Політика
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Аргентина проведе саміт лідерів Латинської Америки щодо України — Bloomberg

Аргентина
Джерело:  Bloomberg

Аргентина планує провести саміт лідерів країн Латинської Америки стосовно врегулювання розв'язаної РФ злочинної війни проти України. 

Що відомо про присвячений Україні саміт лідерів Латинської Америки у Аргентині

У матеріалі видання зазначається, що український президент Володимир Зеленський прагне заручитись підтримкою країн так званого Глобального півдня на тлі тривачої війни.

Зокрема, Зеленський обговорив проведення саміту із президентом Аргентини Хав’єром Міллєєм.

У нас була змістовна розмова. Ми обговорювали безліч речей, від формули миру в Україні до двостороннього співробітництва, - зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Він зазначив, що "поїздка на півдня до Аргентини була дуже продуктивною".

Президент України прагнув заручитися міжнародною підтримкою для створення умов для потенційних мирних переговорів і міцної угоди.

Що каже Зеленський про стосунки України із Аргентиною

Сьогодні увесь день – зустрічі та перемовини в Аргентині. Та навіть ширше – сьогодні Україну тут почули й інші держави Латинської Америки.Представив Україну на інавгурації нового Президента Аргентини. Провів і перші перемовини з Хавʼєром.Сьогодні тут на площах, на вулицях багато скандували слово «свобода» – libertad, і це те, що нас відчутно поєднує – Україну та Аргентину, наші народи, які понад усе цінують свободу, свою ідентичність і прагнуть жити – жити гідно. Хав’єр хоче сили для своєї країни, і я відчув: прагне чесності міжнародних відносин. Я подякував йому за підтримку України, запросив разом із нами працювати заради відновлення миру. Обговорили двосторонню співпрацю між нашими країнами, яка може додати економічної міцності та робочих місць для наших народів. Хороша, світла зустріч. Я щиро бажаю Аргентині правильних рішень і стійкого зростання: хай бідності стане менше, сили – більше. І хай свобода тільки зростає, - підкреслив Зеленський

Президент також зазначив, що в Буенос-Айресі також провів перемовини із лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

На полях інавгурації говорив із Прем’єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто – і зрозуміло, що про наші, європейські справи. Сьогодні ж говорив із Президентом Франції Макроном та Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн – дві телефонні розмови. Про спільну роботу на рівні Євросоюзу та про спільний захист Європи. Вдячний за підтримку. Зустрівся з нашою громадою в Аргентині – з тими українцями, чиє коріння тут сягає глибини в десятки й десятки років. Вдячний за збереження нашої, української культури, нашої ідентичності, нашої мови. Я вдячний за те, що зв’язок з Україною зберігається попри географію, попри будь-які негаразди. Завтра й післязавтра разом із командою буду у Вашингтоні – заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес. Вагомі речі. Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу більше – дати більше можливостей, дати більше захисту, більше сили, - зазначив глава держави.

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