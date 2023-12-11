Аргентина проведе саміт лідерів Латинської Америки щодо України — Bloomberg

Аргентина планує провести саміт лідерів країн Латинської Америки стосовно врегулювання розв'язаної РФ злочинної війни проти України.
Що відомо про присвячений Україні саміт лідерів Латинської Америки у Аргентині
У матеріалі видання зазначається, що український президент Володимир Зеленський прагне заручитись підтримкою країн так званого Глобального півдня на тлі тривачої війни.
Зокрема, Зеленський обговорив проведення саміту із президентом Аргентини Хав’єром Міллєєм.
Він зазначив, що "поїздка на півдня до Аргентини була дуже продуктивною".
Президент України прагнув заручитися міжнародною підтримкою для створення умов для потенційних мирних переговорів і міцної угоди.
Що каже Зеленський про стосунки України із Аргентиною
Президент також зазначив, що в Буенос-Айресі також провів перемовини із лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору.
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