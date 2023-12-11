Аргентина проведет саммит лидеров Латинской Америки по Украине — Bloomberg
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Аргентина проведет саммит лидеров Латинской Америки по Украине — Bloomberg

Аргентина
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Источник:  Bloomberg

Аргентина планирует провести саммит лидеров стран Латинской Америки по урегулированию развязанной РФ преступной войны против Украины.

Что известно о посвященном Украине саммите лидеров Латинской Америки в Аргентине

В материале издания отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой стран так называемого Глобального юга на фоне продолжающейся войны.

В частности, Зеленский обсудил проведение саммита с президентом Аргентины Хавьером Миллеем.

У нас был содержательный разговор. Мы обсуждали множество вещей, от формулы мира в Украине до двустороннего сотрудничества, – отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Он отметил, что "поездка на юг в Аргентину была очень продуктивной".

Президент Украины стремился заручиться международной поддержкой для создания условий для потенциальных мирных переговоров и крепкого соглашения.

Что говорит Зеленский об отношениях Украины с Аргентиной

Сегодня весь день – встречи и переговоры в Аргентине. И даже шире – сегодня Украину здесь услышали и другие государства Латинской Америки. Представил Украину на инаугурации нового Президента Аргентины. Провел и первые переговоры с Хавьером. Сегодня здесь на площадях, на улицах много скандировали слово «свобода» – libertad, и это то, что нас ощутимо сочетает – Украину и Аргентину, наши народы, больше всего ценящие свободу, свою идентичность и стремящиеся жить – жить достойно. Хавьер хочет силы для своей страны, и я почувствовал: стремится к честности международных отношений. Я поблагодарил его за поддержку Украины, пригласил вместе с нами работать ради восстановления мира. Обсудили двустороннее сотрудничество между нашими странами, которое может придать экономическую прочность и рабочие места для наших народов. Хорошая, светлая встреча. Я искренне желаю Аргентине правильных решений и устойчивого роста: пусть бедности станет меньше, силы – больше. И пусть свобода только растет, – подчеркнул Зеленский

Президент также отметил, что в Буэнос-Айресе также провел переговоры с лидерами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном. Максимально откровенно – и понятно, что о наших, европейских делах. Сегодня же говорил с Президентом Франции Макроном и Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен – два телефонных разговора. О совместной работе на уровне Евросоюза и совместной защите Европы. Благодарен за поддержку. Встретился с нашей общиной в Аргентине – с теми украинцами, чьи корни здесь уходят в глубины в десятки и десятки лет. Благодарен за сохранение нашей, украинской культуры, нашей идентичности, нашего языка. Я благодарен за то, что связь с Украиной сохраняется, несмотря на географию, несмотря на любые проблемы. Завтра и послезавтра вместе с командой буду в Вашингтоне – запланированы встречи, переговоры. Президент Байден, Конгресс. Весомые вещи. Каждый день каждый час используем, чтобы дать Украине, нашему народу больше – дать больше возможностей, дать больше защиты, больше силы, - отметил глава государства.

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