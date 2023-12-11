Аргентина проведет саммит лидеров Латинской Америки по Украине — Bloomberg

Аргентина планирует провести саммит лидеров стран Латинской Америки по урегулированию развязанной РФ преступной войны против Украины.
Что известно о посвященном Украине саммите лидеров Латинской Америки в Аргентине
В материале издания отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой стран так называемого Глобального юга на фоне продолжающейся войны.
В частности, Зеленский обсудил проведение саммита с президентом Аргентины Хавьером Миллеем.
Он отметил, что "поездка на юг в Аргентину была очень продуктивной".
Президент Украины стремился заручиться международной поддержкой для создания условий для потенциальных мирных переговоров и крепкого соглашения.
Что говорит Зеленский об отношениях Украины с Аргентиной
Президент также отметил, что в Буэнос-Айресе также провел переговоры с лидерами Парагвая, Уругвая и Эквадора.
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