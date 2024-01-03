Аргентина закликала Британію повернути Фолклендські острови

Уряд Аргентини заявив про свої права на Фолкленські (Мальвінські) острови. Країна пропонує Великій Британії, яка контролює острови, провести переговори для вирішення територіальної суперечки.

Аргентина закликала Британію відновити переговори про Фолклендські острови

МЗС Аргентини опублікувало відповідну заяву 3 січня.

Уряд Аргентини знову висловлює свою готовність відновити двосторонні переговори для пошуку вирішення цієї суперечки щодо суверенітету відповідно до положень відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї. Поширити

За словами МЗС Аргентини, численні міжнародні та регіональні організації висловилися за права Аргентини на суверенітет над островами і відновлення двосторонніх переговорів.

Там переконані, що єдиний можливий шлях відновлення здійснення своїх прав — через дипломатичні канали.

Дипломати також підтвердили свою зацікавленість у дипломатичних місіях та співпраці з Генасамблеєю ООН задля швидшого відновлення переговорів.

Крім Фолкленських (Мальвінських) островів йдеться також про Південну Джорджію та Південні Садвічеві острови.

Уряд і народ Аргентини ще раз підтверджують, через 191 рік після незаконної окупації Мальвінських островів, свої законні та безстрокові права на суверенітет над Мальвінськими островами, островами Південна Джорджія, Південними Сандвічевими островами та навколишніми морськими просторами. Поширити

Що відомо про окупацію Фолклендських островів

У заяві МЗС Аргентини йдеться, що 3 січня 1833 року Велика Британія силою окупувала Мальвінські острови.

Аргентина мала суверенітет над цією територією з перших моментів незалежності.

Дії британського уряду являли собою акт сили в мирний час, який суперечив міжнародному праву і ніколи не погоджувався з урядом Аргентини, який негайно висловив свої протести. Поширити

2 квітня 1982 року аргентинські війська захопили Фолкленди, проте 5 квітня Британія направила туди бойову флотилію. За 74 дні війна завершилася перемогою Британії.

У 2010 році Лондон оголосив про початок робіт з видобутку нафти на острівному шельфі.

Фолклендські (Мальвінські) острови — архіпелаг у південній частині Атлантичного океану на Патагонському шельфі.