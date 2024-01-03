Аргентина призвала Британию вернуть Фолклендские острова

Правительство Аргентины заявило о своих правах на Фолкленские (Мальвинские) острова. Страна предлагает Великобритании, которая контролирует острова, провести переговоры по разрешению территориального спора.
Аргентина призвала Британию возобновить переговоры о Фолклендских островах
МИД Аргентины опубликовал соответствующее заявление 3 января.
По словам МИД Аргентины, многочисленные международные и региональные организации высказались за права Аргентины на суверенитет над островами и возобновление двусторонних переговоров.
Там убеждены, что единственный возможный путь восстановления осуществления своих прав через дипломатические каналы.
Дипломаты также подтвердили свою заинтересованность в дипломатических миссиях и сотрудничестве с Генассамблеей ООН в целях более быстрого возобновления переговоров.
Кроме Фолкленских (Мальвинских) островов речь идет также о Южной Джорджии и Южных Садвичевых островах.
Что известно об оккупации Фолклендских островов
В заявлении МИД Аргентины говорится, что 3 января 1833 г. Великобритания силой оккупировала Мальвинские острова.
Аргентина обладала суверенитетом над этой территорией с первых моментов независимости.
2 апреля 1982 года аргентинские войска захватили Фолкленды, однако 5 апреля Британия направила туда боевую флотилию. Через 74 дня война завершилась победой Британии.
В 2010 году Лондон объявил о начале работ по добыче нефти на островном шельфе.
Фолклендские (Мальвинские) острова – архипелаг в южной части Атлантического океана на Патагонском шельфе.
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