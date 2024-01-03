Аргентина призвала Британию вернуть Фолклендские острова
Категория
Мир
Дата публикации

Аргентина призвала Британию вернуть Фолклендские острова

Фолклендские острова
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Источник:  МИД Аргентины

Правительство Аргентины заявило о своих правах на Фолкленские (Мальвинские) острова. Страна предлагает Великобритании, которая контролирует острова, провести переговоры по разрешению территориального спора.

Аргентина призвала Британию возобновить переговоры о Фолклендских островах

МИД Аргентины опубликовал соответствующее заявление 3 января.

Правительство Аргентины вновь выражает готовность возобновить двусторонние переговоры для поиска разрешения этого спора по суверенитету в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи.

По словам МИД Аргентины, многочисленные международные и региональные организации высказались за права Аргентины на суверенитет над островами и возобновление двусторонних переговоров.

Там убеждены, что единственный возможный путь восстановления осуществления своих прав через дипломатические каналы.

Дипломаты также подтвердили свою заинтересованность в дипломатических миссиях и сотрудничестве с Генассамблеей ООН в целях более быстрого возобновления переговоров.

Кроме Фолкленских (Мальвинских) островов речь идет также о Южной Джорджии и Южных Садвичевых островах.

Правительство и народ Аргентины еще раз подтверждают через 191 год после незаконной оккупации Мальвинских островов свои законные и бессрочные права на суверенитет над Мальвинскими островами, островами Южная Джорджия, Южными Сандвичевыми островами и окрестными морскими пространствами.

Что известно об оккупации Фолклендских островов

В заявлении МИД Аргентины говорится, что 3 января 1833 г. Великобритания силой оккупировала Мальвинские острова.

Аргентина обладала суверенитетом над этой территорией с первых моментов независимости.

Действия британского правительства представляли собой акт силы в мирное время, противоречащий международному праву и никогда не соглашавшийся с правительством Аргентины, немедленно выразившим свои протесты.

2 апреля 1982 года аргентинские войска захватили Фолкленды, однако 5 апреля Британия направила туда боевую флотилию. Через 74 дня война завершилась победой Британии.

В 2010 году Лондон объявил о начале работ по добыче нефти на островном шельфе.

Фолклендские (Мальвинские) острова – архипелаг в южной части Атлантического океана на Патагонском шельфе.

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