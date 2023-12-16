Новый президент Аргентины Милей разыграл свою последнюю депутатскую зарплату – видео

Президент Аргентины Хавьер Милей разыграл свою последнюю зарплату депутата, которая составляла 2 500 долл. или 2,1 млн аргентинских песо.

Милей разыграл свою депутатскую зарплату

Новоизбранный глава страны вел прямую трансляцию в Instagram, демонстрируя свой офис и президентскую артибутику. Там он и разыграл зарплату.

Это последний розыгрыш моей депутатской зарплаты, потому что я нашел себе другую работу, – сказал Милей шутливым голосом. Поделиться

Во время своей депутатской кампании два года назад Хавьер Милей пообещал, что будет разыгрывать свою ежемесячную зарплату, чтобы выделиться из «касты», которую он называет «политический класс».

Победительницей стала женщина по имени Вероника Гомес.

Также президент призвал граждан не подвергаться пессимизму после радикальных экономических мер, о которых сообщило его правительство на этой неделе. Он объяснил это тем, что собирается обуздать инфляцию в стране, которая сейчас составляет более 160% в год.

Что известно о новом президенте Аргентины

В Аргентине во втором туре президентских выборов, состоявшихся 19 ноября, победил либертарианец Хавьер Милей. Он набрал 56% голосов против 44%, которые аргентинцы отдали за министра экономики Сержио Массу.

Милей обещал Аргентине экономическую «шоковую терапию», направленную на исправление десятилетий неэффективной политики. В частности, он предлагал долларизацию экономики, приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США.

Он также выступает против вступления Аргентины в БРИК. Кроме того, Милей называл президента РФ Владимира Путина "автократом"