Новий президент Аргентини Мілей розіграв свою останню депутатську зарплату — відео

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей розіграв свою останню зарплату депутата, яка становила 2 500 дол або ж 2,1 млн аргентинських песо.

Мілей розіграв свою депутатську зарплату

Новообраний очільник країни вів пряму трансляцію в Instagram, демонструючи свій офіс та президентську артибутику. Там він і розіграв зарплату.

Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, тому що я знайшов собі іншу роботу, — сказав Мілей жартівливим голосом. Поширити

Під час своєї депутатської кампанії два роки тому Хавʼєр Мілей пообіцяв, що розігруватиме свою щомісячну зарплату, аби виділитися з «касти», яку він називає «політичний клас».

Переможницею стала жінка на імʼя Вероніка Гомес.

Також президент закликав громадян не піддаватися песимізму після радикальних економічних заходів, про які повідомив його уряд цього тижня. Він пояснив це тим, що збирається приборкати інфляцію у країні, яка зараз на рівні понад 160% на рік.

Що відомо про нового президента Аргентини

В Аргентині в другому турі президентських виборів, що відбулися 19 листопада, переміг лібертаріанець Хавʼєр Мілей. Він набрав 56% голосів проти 44%, які аргентинці віддали за міністра економіки Сержіо Масу.

Мілей обіцяв Аргентині економічну «шокову терапію», спрямовану на виправлення десятиліть неефективної політики. Зокрема, він пропонував доларизацію економіки, приватизацію та відмову від співпраці з Китаєм, Бразилією і РФ на користь США.

Він також виступає проти вступу Аргентини до БРІК. Крім того, Мілей називав президента РФ Володимира Путіна «автократом»