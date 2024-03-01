Аргентина передала Украине вертолеты Ми-17 — FT

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей уже передал Украине два вертолета Ми-17, которые были закуплены в России в 2011 году.

Что известно о передаче вертолетов Ми-17

Милей определил приоритетными альянсы с "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства, — пишет издание. Поделиться

Речь идет о передаче ВСУ двух бортов в арктической модификации, которые были заказаны в начале 2010-х годов. Сначала контракт с Россией был больше, однако позже Аргентина отказалась от дальнейших закупок.

Также авторитетное СМИ добавило, что Милей планирует провести "саммит латиноамериканской поддержки" Украины позже в этом году. Этим он резко отличается от других региональных лидеров, таких как бразилец Луис Инасиу Лула да Силва и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Они заняли "более нейтральную позицию" по отношению к Украине.

Президент Аргентины Милей хочет провести саммит Латинской Америки в поддержку Украины

Financial Times отмечает, что Милей отличается от других региональных лидеров, таких как Луис Инасио Лула да Силва из Бразилии и Андрес Мануэль Лопес Обрадор из Мексики, занявших более нейтральную позицию вторжения РФ в Украину.

В то же время Милей предпочитает союзы с «странами, защищающими свободу», включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он подарил два военных вертолета российского производства.

В ноябре 2023 года президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому принять в американской стране конференцию по достижению мира в Украине.

Зеленский в ответ «поблагодарил Милей за четкую поддержку».

10 декабря Зеленский принял участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины и провел с ним встречу.

Позже заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква сообщал, что саммит по поддержке Украины с лидерами стран Латинской Америки планируется на начало 2024 года.