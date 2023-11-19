Армія оборони Ізраїлю розширила військові операції у Газі — відео
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Армія оборони Ізраїлю розширила військові операції у Газі — відео

Газа
Джерело:  The Times of Israel

ЦАХАЛ продовжує методично знищувати бойовиків ХАМАС на території Гази. Ще два опорних пункти терористів потрапили під зачистку.

ЦАХАЛ продовжує наступ у Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявляє, що розширює операції в секторі Газа, а саме в районах Зейтун міста Газа та в Джабалії.

Про це повідомляє The Times of Israel.

У заяві ЦАХАЛ йдеться, що Південне командування «продовжує розширювати свою оперативну діяльність у додаткових районах», і працює над «знищенням терористів і ударами по інфраструктурі ХАМАСу».

Ізраїльські військові додали, що 36-а дивізія діє проти батальйону ХАМАС у районі Зейтун на околицях міста Газа, а 162-га дивізія тим часом діє на околицях Джабалії.

Обидва райони вважаються опорними пунктами ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю зазначила, що інженерні сили, піхота і танки разом з авіаційною підтримкою зіткнулися з кількома бойовиками ХАМАС, які «навмисно діють у цивільних районах і намагаються атакувати війська за допомогою протитанкових ракет і вибухових пристроїв».

ЦАХАЛ узяв під контроль кілька урядових будівель у Газі

За інформацією військових, Ізраїль узяв під контроль парламент ХАМАС, урядовий комплекс бойовиків та штаб-квартиру поліції.

Також військові захопили так званий будинок губернатора Гази, в якому розташовувалися офіси військового крила та поліції ХАМАС, офіси розвідувального підрозділу ХАМАС та інші об'єкти, де проходила підготовка до наступу 7 жовтня.

Як зазначає ЦАХАЛ, під контроль було взято будівлю інженерного факультету одного з університетів Гази, яка "служила інститутом з виробництва та розробки зброї", та ще один комплекс ХАМАСу з тренувальною базою, командним центром, кімнатами для допитів та камерами для затриманих.

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