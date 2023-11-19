Армія оборони Ізраїлю розширила військові операції у Газі — відео

ЦАХАЛ продовжує методично знищувати бойовиків ХАМАС на території Гази. Ще два опорних пункти терористів потрапили під зачистку.

ЦАХАЛ продовжує наступ у Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявляє, що розширює операції в секторі Газа, а саме в районах Зейтун міста Газа та в Джабалії.

Про це повідомляє The Times of Israel.

פיקוד הדרום ממשיך בהרחבת הפעילות ההתקפית לשכונות נוספות במרחב רצועת עזה ופשט על מרחבי זייתון וג׳באליה במטרה לפגוע במחבלים ובתשתיות הטרור של חמאס.



כוחות אוגדה 36 פועלים להכרעת גדוד ׳זייתון׳ של החמאס, אחד הגדודים המרכזיים של ארגון הטרור שפועל בשכונת זייתון שבעיר עזה >> pic.twitter.com/ezGro9HBfH — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 18, 2023

У заяві ЦАХАЛ йдеться, що Південне командування «продовжує розширювати свою оперативну діяльність у додаткових районах», і працює над «знищенням терористів і ударами по інфраструктурі ХАМАСу».

Ізраїльські військові додали, що 36-а дивізія діє проти батальйону ХАМАС у районі Зейтун на околицях міста Газа, а 162-га дивізія тим часом діє на околицях Джабалії.

Обидва райони вважаються опорними пунктами ХАМАС.

IDF footage shows a strike on two Hamas operatives who were attempting to booby trap a building in the Gaza Strip. pic.twitter.com/m9UzmKSpmm — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 18, 2023

Армія оборони Ізраїлю зазначила, що інженерні сили, піхота і танки разом з авіаційною підтримкою зіткнулися з кількома бойовиками ХАМАС, які «навмисно діють у цивільних районах і намагаються атакувати війська за допомогою протитанкових ракет і вибухових пристроїв».

ЦАХАЛ узяв під контроль кілька урядових будівель у Газі

За інформацією військових, Ізраїль узяв під контроль парламент ХАМАС, урядовий комплекс бойовиків та штаб-квартиру поліції.

Також військові захопили так званий будинок губернатора Гази, в якому розташовувалися офіси військового крила та поліції ХАМАС, офіси розвідувального підрозділу ХАМАС та інші об'єкти, де проходила підготовка до наступу 7 жовтня.

Як зазначає ЦАХАЛ, під контроль було взято будівлю інженерного факультету одного з університетів Гази, яка "служила інститутом з виробництва та розробки зброї", та ще один комплекс ХАМАСу з тренувальною базою, командним центром, кімнатами для допитів та камерами для затриманих.