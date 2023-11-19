Армия обороны Израиля расширила военные операции в Газе — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Армия обороны Израиля расширила военные операции в Газе — видео

Газа
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Источник:  The Times of Israel

ЦАХАЛ продолжает методически уничтожать боевиков ХАМАС на территории Газы. Еще два опорных пункта террористов попали под зачистку.

ЦАХАЛ продолжает наступление в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что расширяет операции в секторе Газа, а именно в районах Зейтуна города Газа и в Джабалии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что Южное командование продолжает расширять свою оперативную деятельность в дополнительных районах и работает над уничтожением террористов и ударами по инфраструктуре ХАМАСа.

Израильские военные добавили, что 36-я дивизия действует против батальона ХАМАС в районе Зейтун в окрестностях города Газа, а 162-я дивизия действует в окрестностях Джабалии.

Оба района считаются опорными пунктами ХАМАС.

Армия обороны Израиля отметила, что инженерные силы, пехота и танки вместе с авиационной поддержкой столкнулись с несколькими боевиками ХАМАС, которые «намеренно действуют в гражданских районах и пытаются атаковать войска с помощью противотанковых ракет и взрывных устройств».

ЦАХАЛ взял под контроль несколько правительственных зданий в Газе

По информации военных, Израиль взял под контроль парламент ХАМАС, правительственный комплекс боевиков и штаб-квартиру полиции.

Также военные захватили так называемое здание губернатора Газы, в котором размещались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения ХАМАС и другие объекты, где проходила подготовка к наступлению 7 октября.

Как отмечает ЦАХАЛ, под контроль взято здание инженерного факультета одного из университетов Газы, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАС с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для задержанных.

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