Армия обороны Израиля расширила военные операции в Газе — видео

ЦАХАЛ продолжает методически уничтожать боевиков ХАМАС на территории Газы. Еще два опорных пункта террористов попали под зачистку.

ЦАХАЛ продолжает наступление в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что расширяет операции в секторе Газа, а именно в районах Зейтуна города Газа и в Джабалии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

פיקוד הדרום ממשיך בהרחבת הפעילות ההתקפית לשכונות נוספות במרחב רצועת עזה ופשט על מרחבי זייתון וג׳באליה במטרה לפגוע במחבלים ובתשתיות הטרור של חמאס.



כוחות אוגדה 36 פועלים להכרעת גדוד ׳זייתון׳ של החמאס, אחד הגדודים המרכזיים של ארגון הטרור שפועל בשכונת זייתון שבעיר עזה >> pic.twitter.com/ezGro9HBfH — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 18, 2023

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что Южное командование продолжает расширять свою оперативную деятельность в дополнительных районах и работает над уничтожением террористов и ударами по инфраструктуре ХАМАСа.

Израильские военные добавили, что 36-я дивизия действует против батальона ХАМАС в районе Зейтун в окрестностях города Газа, а 162-я дивизия действует в окрестностях Джабалии.

Оба района считаются опорными пунктами ХАМАС.

IDF footage shows a strike on two Hamas operatives who were attempting to booby trap a building in the Gaza Strip. pic.twitter.com/m9UzmKSpmm — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 18, 2023

Армия обороны Израиля отметила, что инженерные силы, пехота и танки вместе с авиационной поддержкой столкнулись с несколькими боевиками ХАМАС, которые «намеренно действуют в гражданских районах и пытаются атаковать войска с помощью противотанковых ракет и взрывных устройств».

ЦАХАЛ взял под контроль несколько правительственных зданий в Газе

По информации военных, Израиль взял под контроль парламент ХАМАС, правительственный комплекс боевиков и штаб-квартиру полиции.

Также военные захватили так называемое здание губернатора Газы, в котором размещались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения ХАМАС и другие объекты, где проходила подготовка к наступлению 7 октября.

Как отмечает ЦАХАЛ, под контроль взято здание инженерного факультета одного из университетов Газы, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАС с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для задержанных.