Армія РФ активізувала штурми нової ділянки на Запорізькому напрямку фронту

За словами речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина, окупанти намагаються висадити на дніпровських островах своїх спостерігачів.

Окупанти штурмують острови на Запорізькому напрямку

На півдні України, на Запорізькому напрямку, окупанти "відкрили" нову ділянку, де намагаються штурмувати позиції ЗСУ. Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, загалом у південній оперативній зоні противник завдає ударів керованими авіаційними бомбами й некерованими авіаційними ракетами, постійно збільшує кількість застосувань дронів-камікадзе. Також ворог за декілька останніх днів у зв’язку з погіршенням погодних умов збільшив кількість артилерійських обстрілів.

Противник намагається остаточно взяти під контроль Кам’янське і Плавні, а також витіснити Сили оборони з позицій, які є в цих населених пунктах та продовжити далі рух у напрямку Степногірська. Крім того, ворог відкрив нову ділянку, де проводить штурмові дії. Це теж неподалік Степногірська, але не з західного боку, а зі сходу. Там населений пункт Степове, де противник за декілька останніх днів провів кілька штурмових дій. Проте всі вони були без результату. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня України

Він додав, що найбільше противник активний на Гуляйпільському напрямку, поблизу населеного пункту Полтавка, який намагається взяти під контроль.

Щодня там відбувається 5-7, а то й більше бойових зіткнень. Враховуючи тривалість світлової частини доби, пояснив військовий, бої там тривають весь день та півночі.

Крім того, додав Волошин, непроста ситуація на ділянці лінії бойового зіткнення, де знаходяться населені пункти Кам’янське, Приморське і Плавні.

Речник зазначив, що якщо окупанти просунуться ближче до Запоріжжя, то отримають змогу застосування додаткових видів озброєння — FPV-дронів, у тому числі на оптоволокні та баражуючих боєприпасів типу "Молнія" і "Ланцет". Мова, зокрема, про плацдарм в районі Степногірська, звідки до Запоріжжя приблизно 20-22 км. Поширити

На Придніпровському (Херсонському) напрямку, за словами Волошина, ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ в районі Антонівських мостів — залізничного та автомобільного, а також завдає постійно авіаційних ударів по правобережжю — по Херсону тощо.

Водночас вся острівна зона в дельті Дніпра, стверджує речник, під контролем Сил оборони України. Як пояснив Волошин, росіяни намагаються висадити на певні острови своїх спостерігачів (по одному-два солдати).