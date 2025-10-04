Армия РФ активизировала штурмы нового участка на Запорожском направлении фронта

По словам спикера Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина, оккупанты пытаются взорвать на днепровских островах своих наблюдателей.
Главные тезисы
- Увеличение активности врага на Запорожском направлении фронта: штурм новых участков для захвата контроля.
- Интенсивное использование дронов-камикадзе и артиллерийских обстрелов в условиях ухудшения погоды.
- Непрерывные боевые столкновения в населенных пунктах, где оккупанты пытаются установить контроль.
Оккупанты штурмуют острова на Запорожском направлении
На юге Украины, в Запорожском направлении, оккупанты "открыли" новый участок, где пытаются штурмовать позиции ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
По его словам, в южной оперативной зоне противник наносит удары управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами, постоянно увеличивает количество применений дронов-камикадзе. Также враг за несколько последних дней в связи с ухудшением погодных условий увеличил количество артиллерийских обстрелов.
Он добавил, что больше всего противник активен на Гуляйпольском направлении, вблизи населенного пункта Полтавка, который пытается взять под контроль.
Каждый день там происходит 5-7, а то и больше боевых столкновений. Учитывая продолжительность световой части суток, объяснил военный, бои там продолжаются весь день и полночь.
Кроме того, добавил Волошин, непростая ситуация на участке линии боевого столкновения, где находятся населенные пункты Каменское, Приморское и Плавное.
На Приднепровском (Херсонском) направлении, по словам Волошина, враг пытается штурмовать позиции ВСУ в районе Антоновских мостов — железнодорожного и автомобильного, а также наносит постоянно авиационные удары по правобережью — по Херсону и тому подобное.
В то же время, вся островная зона в дельте Днепра, утверждает спикер, под контролем Сил обороны Украины. Как пояснил Волошин, россияне пытаются взорвать на определенные острова своих наблюдателей (по одному-два солдата).
А строить там какие-нибудь серьезные укрепления невозможно: копнул лопатой и сразу поступает вода.
