Армия РФ активизировала штурмы нового участка на Запорожском направлении фронта

Оккупанты штурмуют острова на Запорожском направлении

На юге Украины, в Запорожском направлении, оккупанты "открыли" новый участок, где пытаются штурмовать позиции ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, в южной оперативной зоне противник наносит удары управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами, постоянно увеличивает количество применений дронов-камикадзе. Также враг за несколько последних дней в связи с ухудшением погодных условий увеличил количество артиллерийских обстрелов.

Противник пытается окончательно взять под контроль Каменское и Плавное, а также вытеснить Силы обороны с позиций, которые есть в этих населенных пунктах и продолжить движение в направлении Степногорска. Кроме того, враг открыл новый участок, где производит штурмовые действия. Это тоже неподалеку от Степногорска, но не с западной стороны, а с востока. Там населенный пункт Степное, где противник за несколько последних дней провел несколько штурмовых действий. Однако все они были безрезультатны. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга Украины

Он добавил, что больше всего противник активен на Гуляйпольском направлении, вблизи населенного пункта Полтавка, который пытается взять под контроль.

Каждый день там происходит 5-7, а то и больше боевых столкновений. Учитывая продолжительность световой части суток, объяснил военный, бои там продолжаются весь день и полночь.

Кроме того, добавил Волошин, непростая ситуация на участке линии боевого столкновения, где находятся населенные пункты Каменское, Приморское и Плавное.

Представитель отметил, что если оккупанты продвинутся ближе к Запорожью, то получат возможность применения дополнительных видов вооружения — FPV-дронов, в том числе на оптоволокне и баражирующих боеприпасов типа "Молния" и "Ланцет". Речь, в частности, о плацдарме в районе Степногорска, откуда в Запорожье примерно 20-22 км. Поделиться

На Приднепровском (Херсонском) направлении, по словам Волошина, враг пытается штурмовать позиции ВСУ в районе Антоновских мостов — железнодорожного и автомобильного, а также наносит постоянно авиационные удары по правобережью — по Херсону и тому подобное.

В то же время, вся островная зона в дельте Днепра, утверждает спикер, под контролем Сил обороны Украины. Как пояснил Волошин, россияне пытаются взорвать на определенные острова своих наблюдателей (по одному-два солдата).