Армія РФ атакувала fpv-дронами Миколаївщину — є загиблий і четверо постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала fpv-дронами Миколаївщину — є загиблий і четверо постраждалих

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
дрон
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На Миколаївщині четверо людей отримали поранення після атаки російського FPV-дрона, люди у стані середньої тяжкості в лікарні. Також одна людина загинула унаслідок дронової атаки ворога.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила атаку на Миколаївщину за допомогою fpv-дронів, що призвело до загибелі однієї людини та поранення чотирьох інших.
  • Четверо осіб, які постраждали від дронової атаки, перебувають під наглядом лікарів у лікарні у стані середньої тяжкості.

Росія атакує Миколаївщину fpv-дронами: є жертви

Про це повідомила Миколаївська ОВА.

Сьогодні вдень ворог атакував FPV-дроном Горохівську громаду. Внаслідок атаки поранено чотирьох людей — двох жінок та двох чоловіків.

Як зазначається, усі постраждалі госпіталізовані, їхній стан — середньої тяжкості.

Людям надається вся необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Миколаївщині загинув чоловік.

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