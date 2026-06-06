Армія РФ атакувала fpv-дронами Миколаївщину — є загиблий і четверо постраждалих

На Миколаївщині четверо людей отримали поранення після атаки російського FPV-дрона, люди у стані середньої тяжкості в лікарні. Також одна людина загинула унаслідок дронової атаки ворога.
Головні тези:
- Російська армія здійснила атаку на Миколаївщину за допомогою fpv-дронів, що призвело до загибелі однієї людини та поранення чотирьох інших.
- Четверо осіб, які постраждали від дронової атаки, перебувають під наглядом лікарів у лікарні у стані середньої тяжкості.
Росія атакує Миколаївщину fpv-дронами: є жертви
Про це повідомила Миколаївська ОВА.
Сьогодні вдень ворог атакував FPV-дроном Горохівську громаду. Внаслідок атаки поранено чотирьох людей — двох жінок та двох чоловіків.
Як зазначається, усі постраждалі госпіталізовані, їхній стан — середньої тяжкості.
Раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Миколаївщині загинув чоловік.
Росіяни атаковали FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок атаки загинув 64-річний чоловік. Пошкоджено автомобіль
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