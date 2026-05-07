Росія атакувала дронами потяг на Миколаївщині
Джерело:  Укрзалізниця

В "Укрзалізниці" повідомили про нову атаку на пасажирський рухомий склад у Миколаївській області 7 травня. Унаслідок удару було пошкоджено локомотив і два вагони, проте пасажири та співробітники залізниці не постраждали.

Головні тези:

  • Російські дрони здійснили атаку на пасажирський потяг на Миколаївщині, що спричинило пошкодження локомотива та вагонів-прикриття.
  • Пасажири та співробітники Укрзалізниці не постраждали від атаки, оскільки усі перебували в безпечних місцях.

РФ била по залізниці на Миколаївщині

Як повідомили в компанії, під удар потрапив пасажирський рухомий склад, який перебував на території Миколаївської області.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали локомотив і два вагони-прикриття.

В "Укрзалізниці" уточнили, що на момент удару всі люди перебували в безпечному місці, тому обійшлося без постраждалих.

Після завершення повітряної тривоги залізничники оперативно знайшли резервний локомотив, щоб відновити рух поїздів.

У результаті рейс №101/102 Миколаїв — Лозова вирушив із затримкою на 2 години 11 хвилин.

Поїзд №206 Миколаїв — Херсон виїхав пізніше графіка на 1 годину 11 хвилин.

Незважаючи на чергову атаку, рух поїздів у прифронтових областях не зупиняють.

У компанії наголосили, що продовжують забезпечувати перевезення пасажирів навіть в умовах постійної загрози.

Не зупиняємо рух у прифронтових регіонах, але просимо бути уважними та зважати на команди поїзної бригади.

