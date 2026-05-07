Россия атаковала дронами поезд на Николаевщине

В "Укрзалізниці" сообщили о новой атаке на пассажирский подвижной состав в Николаевской области 7 мая. В результате удара был поврежден локомотив и два вагона, однако пассажиры и сотрудники железной дороги не пострадали.

РФ била по железной дороге в Николаевской области

Как сообщили в компании, под удар попал пассажирский подвижной состав, находившийся на территории Николаевской области.

В результате атаки повреждения получили локомотив и два вагона-прикрытия.

В "Укрзалізниці" уточнили, что на момент удара все люди находились в безопасном месте, потому обошлось без пострадавших.

После завершения воздушной тревоги железнодорожники оперативно обнаружили резервный локомотив, чтобы возобновить движение поездов.

В результате рейс №101/102 Николаев — Лозовая отправился с задержкой на 2 часа 11 минут. Поделиться

Поезд №206 Николаев-Херсон выехал позже графика на 1 час 11 минут.

Несмотря на очередную атаку, движение поездов в прифронтовых областях не останавливают.

В компании подчеркнули, что продолжают обеспечивать перевозку пассажиров даже в условиях постоянной угрозы.