РФ ударила дронами по железной дороге в Житомирской области — погибла женщина

Армия РФ атаковала беспилотниками транспортную инфраструктуру Житомирской области, в результате чего погибла женщина.

Россия атаковала железную дорогу на Житомирщине: есть жертва

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВО Виталий Бунечко.

Враг нанес очередной коварный удар дронами по гражданской транспортной инфраструктуре Житомирщины. К сожалению, пока известно об одной женщине, погибшей в результате атаки.

По его словам, на месте атаки работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранительные органы.

Утром Воздушные силы ВСУ сообщали о движении беспилотников в направлении Коростеня Житомирской области.

В Коростенском районе воздушная тревога продолжалась с 05:46 до 08:45.