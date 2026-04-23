РФ ударила дронами по железной дороге в Житомирской области — погибла женщина

Армия РФ атаковала беспилотниками транспортную инфраструктуру Житомирской области, в результате чего погибла женщина.
Главные тезисы
- РФ совершила атаку на железнодорожное сооружение в Житомирской области, приведшую к гибели женщины.
- Экстренные службы работают на месте происшествия для устранения последствий и обеспечения безопасности населения.
Россия атаковала железную дорогу на Житомирщине: есть жертва
Об этом сообщил начальник Житомирской ОВО Виталий Бунечко.
Враг нанес очередной коварный удар дронами по гражданской транспортной инфраструктуре Житомирщины. К сожалению, пока известно об одной женщине, погибшей в результате атаки.
По его словам, на месте атаки работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранительные органы.
В Коростенском районе воздушная тревога продолжалась с 05:46 до 08:45.
