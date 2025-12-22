Российские дроны ударили по железной дороге в Житомирской области — есть пострадавшие

В Житомирской области 22 декабря в результате российской атаки ударными беспилотниками по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры пострадали четверо работников "Укрзализныци".
По данным ГСЧС, спасатели эвакуировали пострадавших из поврежденных локомотивов и передали их бригадам экстренной медицинской помощи.
Сейчас на месте продолжаются восстановительные работы. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС, представители всех экстренных служб, "Укрзализныци", а также волонтеры Украинского Красного Креста.
Утром 22 декабря стало известно, что в Житомирской области произошла авария с грузовым поездом. Поэтому пассажирский поезд Харьков - Ужгород экстренно остановился, а локомотив сошел с рельсов.
Впоследствии стало известно, что грузовой поезд "Укрзализныци" сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед".
