Російські дрони ударили по залізниці на Житомирщині — є постраждалі
Російські дрони ударили по залізниці на Житомирщині — є постраждалі

ДСНС України
Житомирщина
У Житомирській області 22 грудня внаслідок російської атаки ударними безпілотниками по об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури постраждали четверо працівників "Укрзалізниці".

Головні тези:

  • Рятувальники евакуювали постраждалих із пошкоджених локомотивів та передали їх бригадам екстреної медичної допомоги.
  • Росія атакувала залізницю на Житомирщині.

Росія атакувала залізницю на Житомирщині

За даними ДСНС, рятувальники евакуювали постраждалих із пошкоджених локомотивів та передали їх бригадам екстреної медичної допомоги.

Після обстрілу сапери ДСНС обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів. Усі займання, що виникли внаслідок атаки, ліквідовані.

Наразі на місці тривають відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, представники всіх екстрених служб, "Укрзалізниці", а також волонтери Українського Червоного Хреста.

З ранку 22 грудня стало відомо, що у Житомирській області сталася аварія із вантажним поїздом. Через це пасажирський потяг Харків - Ужгород екстрено зупинився, а локомотив зійшов із рейок.

Згодом стало відомо, що вантажний потяг "Укрзалізниці" зійшов з рейок, ймовірно, через ворожий ударний безпілотник типу "Шахед".

