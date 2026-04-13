Россия возобновила удары по железной дороге на Днепропетровщине
Утром 13 апреля российские оккупационные войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.

  • Российские оккупационные войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области, создавая угрозу для пассажиров и работников.
  • Благодаря своевременному мониторингу воздушных угроз и слаженным действиям локомотивных бригад удалось предотвратить трагедию и эвакуировать пассажиров без пострадавших.

Россия атакует украинскую железную дорогу: что известно

Восстановление атак на железнодорожную инфраструктуру после относительного затишья, к сожалению, не заставило себя ждать.

Сегодня утром благодаря четкой работе мониторингового центра воздушных угроз и локомотивных бригад "Укрзализныци" на Днепропетровщине удалось раньше времени остановить пригородный поезд и эвакуировать пассажиров".

В УЗ отмечают, что мониторинговый центр вовремя зафиксировал воздушную угрозу и передал информацию локомотивным бригадам пригородного и грузового поездов, курсировавшим в зоне потенциальной опасности.

Пригородный поезд остановили на ближайшей станции, после чего были эвакуированы около 500 пассажиров. Локомотивная бригада грузового поезда также вовремя покинула кабину локомотива. После этого враг нанес удар вблизи локомотива грузового поезда.

Указано, что благодаря слаженным действиям никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.

После того, как угроза с воздуха перестала фиксироваться, пассажиров вернули в поезд, и он продолжил движение по маршруту.

Больше по теме

Россия 18 раз атаковала дронами украинскую железную дорогу в марте 2026 года
