Россия возобновила удары по железной дороге на Днепропетровщине

Россия атакует украинскую железную дорогу: что известно

Восстановление атак на железнодорожную инфраструктуру после относительного затишья, к сожалению, не заставило себя ждать.

Сегодня утром благодаря четкой работе мониторингового центра воздушных угроз и локомотивных бригад "Укрзализныци" на Днепропетровщине удалось раньше времени остановить пригородный поезд и эвакуировать пассажиров".

В УЗ отмечают, что мониторинговый центр вовремя зафиксировал воздушную угрозу и передал информацию локомотивным бригадам пригородного и грузового поездов, курсировавшим в зоне потенциальной опасности.

Пригородный поезд остановили на ближайшей станции, после чего были эвакуированы около 500 пассажиров. Локомотивная бригада грузового поезда также вовремя покинула кабину локомотива. После этого враг нанес удар вблизи локомотива грузового поезда.

Указано, что благодаря слаженным действиям никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.