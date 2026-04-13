Россия возобновила удары по железной дороге на Днепропетровщине

Утром 13 апреля российские оккупационные войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.
Главные тезисы
- Российские оккупационные войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области, создавая угрозу для пассажиров и работников.
- Благодаря своевременному мониторингу воздушных угроз и слаженным действиям локомотивных бригад удалось предотвратить трагедию и эвакуировать пассажиров без пострадавших.
Россия атакует украинскую железную дорогу: что известно
Восстановление атак на железнодорожную инфраструктуру после относительного затишья, к сожалению, не заставило себя ждать.
Сегодня утром благодаря четкой работе мониторингового центра воздушных угроз и локомотивных бригад "Укрзализныци" на Днепропетровщине удалось раньше времени остановить пригородный поезд и эвакуировать пассажиров".
В УЗ отмечают, что мониторинговый центр вовремя зафиксировал воздушную угрозу и передал информацию локомотивным бригадам пригородного и грузового поездов, курсировавшим в зоне потенциальной опасности.
Указано, что благодаря слаженным действиям никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.
После того, как угроза с воздуха перестала фиксироваться, пассажиров вернули в поезд, и он продолжил движение по маршруту.
