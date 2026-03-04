Россия 18 раз атаковала дронами украинскую железную дорогу в марте 2026 года

Российские войска усилили атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины в марте, среди основных целей – подвижной состав.

Россия атакует "Укрзалізницю": что известно

Утром 4 марта российский беспилотник попал на Николаевщине в прибывший на техническое обслуживание поезд сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Поезд был пуст, однако в результате атаки ранений получил сотрудник "Укрзализныци", ему оказывают медицинскую помощь.

На месте попадания возник пожар на площади 70 квадратных метров, потушенный спасателями и очередной караул пожарного поезда АО "Укрзализныця".

Атака РФ по Николаевщине

В УЗ уточнили, что удар потерпел пассажирский вагон.

Мониторинговая группа "Укрзализныци" вовремя зафиксировала беспилотник в воздухе и эвакуировала людей. Поделиться

С начала марта зафиксировано уже 18 ударов БПЛА и FPV-дронами — в среднем по шесть в сутки — в результате которых повреждения получил 41 объект, в том числе 17 единиц подвижного состава.

Россияне также бьют по локомотивам, грузовым вагонам и специализированной технике, которая используется для ремонта инфраструктуры.

В этом месяце враг атаковал и железнодорожные депо и мосты. Больше обстрелов — вблизи линии фронта.

Кулеба сообщил, что 3 марта вечером войска РФ пытались атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Днепр-Ковель.

Железнодорожники быстро применили протоколы безопасности: остановили поезд и превентивно эвакуировали пассажиров. Благодаря чему вражеский БпЛА попал в нескольких метрах от локомотива. Поделиться

Пострадавших нет, после исчезновения угрозы поезд продолжил движение.