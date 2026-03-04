Россия 18 раз атаковала дронами украинскую железную дорогу в марте 2026 года
Категория
Украина
Дата публикации

Россия 18 раз атаковала дронами украинскую железную дорогу в марте 2026 года

Николаев
Читати українською
Источник:  Укрзалізниця

Российские войска усилили атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины в марте, среди основных целей – подвижной состав.

Главные тезисы

  • Российские войска усилили атаки на украинскую железную дорогу в марте 2026 года, направляя их на подвижной состав и инфраструктуру.
  • В результате атак было зафиксировано 18 ударов беспилотниками и FPV-дронами, повреждены 41 объект, включая 17 единиц подвижного состава.

Россия атакует "Укрзалізницю": что известно

Утром 4 марта российский беспилотник попал на Николаевщине в прибывший на техническое обслуживание поезд сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Поезд был пуст, однако в результате атаки ранений получил сотрудник "Укрзализныци", ему оказывают медицинскую помощь.

На месте попадания возник пожар на площади 70 квадратных метров, потушенный спасателями и очередной караул пожарного поезда АО "Укрзализныця".

Атака РФ по Николаевщине

В УЗ уточнили, что удар потерпел пассажирский вагон.

Мониторинговая группа "Укрзализныци" вовремя зафиксировала беспилотник в воздухе и эвакуировала людей.

С начала марта зафиксировано уже 18 ударов БПЛА и FPV-дронами — в среднем по шесть в сутки — в результате которых повреждения получил 41 объект, в том числе 17 единиц подвижного состава.

Россияне также бьют по локомотивам, грузовым вагонам и специализированной технике, которая используется для ремонта инфраструктуры.

В этом месяце враг атаковал и железнодорожные депо и мосты. Больше обстрелов — вблизи линии фронта.

Кулеба сообщил, что 3 марта вечером войска РФ пытались атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Днепр-Ковель.

Железнодорожники быстро применили протоколы безопасности: остановили поезд и превентивно эвакуировали пассажиров. Благодаря чему вражеский БпЛА попал в нескольких метрах от локомотива.

Пострадавших нет, после исчезновения угрозы поезд продолжил движение.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ ударила по "Укрзализныце" — какие поезда задерживаются
Новая атака РФ на "Укрзализныцю" – какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российский дрон атаковал поезд под Краматорском
поезд
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дрон РФ ударил по поезду на Днепропетровщине — есть погибший и раненые
Алексей Кулеба
поезд

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?