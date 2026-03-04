Россия 18 раз атаковала дронами украинскую железную дорогу в марте 2026 года

Российские войска усилили атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины в марте, среди основных целей – подвижной состав.
Главные тезисы
- Российские войска усилили атаки на украинскую железную дорогу в марте 2026 года, направляя их на подвижной состав и инфраструктуру.
- В результате атак было зафиксировано 18 ударов беспилотниками и FPV-дронами, повреждены 41 объект, включая 17 единиц подвижного состава.
Россия атакует "Укрзалізницю": что известно
Утром 4 марта российский беспилотник попал на Николаевщине в прибывший на техническое обслуживание поезд сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Поезд был пуст, однако в результате атаки ранений получил сотрудник "Укрзализныци", ему оказывают медицинскую помощь.
На месте попадания возник пожар на площади 70 квадратных метров, потушенный спасателями и очередной караул пожарного поезда АО "Укрзализныця".
В УЗ уточнили, что удар потерпел пассажирский вагон.
С начала марта зафиксировано уже 18 ударов БПЛА и FPV-дронами — в среднем по шесть в сутки — в результате которых повреждения получил 41 объект, в том числе 17 единиц подвижного состава.
Россияне также бьют по локомотивам, грузовым вагонам и специализированной технике, которая используется для ремонта инфраструктуры.
В этом месяце враг атаковал и железнодорожные депо и мосты. Больше обстрелов — вблизи линии фронта.
Кулеба сообщил, что 3 марта вечером войска РФ пытались атаковать дроном пассажирский поезд сообщением Днепр-Ковель.
Пострадавших нет, после исчезновения угрозы поезд продолжил движение.
