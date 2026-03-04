Росія 18 разів атакувала дронами українську залізницю у березні 2026 року

Російські війська посилили атаки на залізничну інфраструктуру України у березні, серед основних цілей - рухомий склад.

Росія атакує “Укрзалізницю”: що відомо

Вранці 4 березня російський безпілотник поцілив на Миколаївщині у поїзд, який прибув на технічне обслуговування, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Поїзд був порожній, однак внаслідок атаки поранень зазнав співробітник "Укрзалізниці", йому надають медичну допомогу.

На місці влучання виникла пожежа на площі 70 квадратних метрів, яку загасили рятувальники та черговий караул пожежного потягу АТ "Укрзалізниця".

Атака РФ по Миколаївщині

В УЗ уточнили, що удару зазнав пасажирський вагон.

Моніторингова група "Укрзалізниці" вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі та евакуювала людей. Поширити

Від початку березня зафіксовано вже 18 ударів БПЛА та FPV-дронами - у середньому по шість на добу - внаслідок яких пошкоджень зазнав 41 об'єкт, зокрема 17 одиниць рухомого складу.

Росіяни також б'ють по локомотивах, вантажних вагонах і спеціалізованій техніці, яка використовується для ремонту інфраструктури

Цього місяця ворог атакував і залізничні депо та мости. Найбільше обстрілів - поблизу лінії фронту.

Кулеба повідомив, що 3 березня ввечері війська РФ намагалися атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель.

Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БпЛА влучив за кілька метрів від локомотива. Поширити

Постраждалих немає, після зникнення загрози поїзд продовжив рух.