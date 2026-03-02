Дрон РФ ударив по потягу на Дніпропетровщині — є загиблий і поранені
Україна
Олексій Кулеба
У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон удень 2 березня вдарив по одному з вагонів приміського поїзда, який перебував у русі.

Головні тези:

  • Ворожий дрон ударив по потязі на Дніпропетровщині, що призвело до загибелі однієї людини та поранення семи інших.
  • Локомотивна бригада швидко зупинила поїзд та надала першу медичну допомогу постраждалим.

Росія атакувала цивільний поїзд Укрзалізниці на Дніпропетровщині

Про це повідомив Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

На жаль, одна людина загинула. Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів.

Локомотивна бригада негайно зупинила поїзд. Пасажирів евакуйовано, надано першу медичну допомогу. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо.

Постраждалих госпіталізовано для надання подальшої необхідної медичної допомоги.

Наразі організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення.

