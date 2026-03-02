Дрон РФ ударил по поезду на Днепропетровщине — есть погибший и раненые

В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон днем 2 марта ударил по одному из находившихся в движении вагонов пригородного поезда.
Главные тезисы
- В результате атаки вражеского дрона на поезд на Днепропетровщине погиб один человек, а семь пассажиров получили ранения.
- Локомотивная бригада оперативно остановила поезд и предоставила первую медицинскую помощь пострадавшим.
Россия атаковала гражданский поезд Укрзалізниці на Днепропетровщине
Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Локомотивная бригада немедленно остановила поезд. Пассажиры эвакуированы, оказана первая медицинская помощь. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и фельдшер из ближайших станций и депо.
Пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей необходимой медицинской помощи.
В настоящее время организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров в пункты назначения.
