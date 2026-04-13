Росія поновила удари по залізниці на Дніпропетровщині

Росія атакує українську залізницю: що відомо

Відновлення атак на залізничну інфраструктуру після відносного затишшя, на жаль, не забарилося.

Сьогодні зранку завдяки чіткій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад "Укрзалізниці" на Дніпропетровщині вдалося завчасно зупинити приміський поїзд та евакуювати пасажирів".

В УЗ зазначають, що моніторинговий центр вчасно зафіксував повітряну загрозу та оперативно передав інформацію локомотивним бригадам приміського та вантажного поїздів, які курсували в зоні потенційної небезпеки.

Приміський поїзд зупинили на найближчій станції, після чого евакуювали близько 500 пасажирів. Локомотивна бригада вантажного поїзда також вчасно залишила кабіну локомотива. Після цього ворог завдав удару поблизу локомотиву вантажного поїзда.

Вказано, що завдяки злагодженим діям ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав.