Росія поновила удари по залізниці на Дніпропетровщині

Зранку 13 квітня російські окупаційні війська атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.
Головні тези:
- Російські окупаційні війська атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.
- Українська залізниця піддається атакам після періоду відносного затишшя.
Росія атакує українську залізницю: що відомо
Відновлення атак на залізничну інфраструктуру після відносного затишшя, на жаль, не забарилося.
Сьогодні зранку завдяки чіткій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад "Укрзалізниці" на Дніпропетровщині вдалося завчасно зупинити приміський поїзд та евакуювати пасажирів".
В УЗ зазначають, що моніторинговий центр вчасно зафіксував повітряну загрозу та оперативно передав інформацію локомотивним бригадам приміського та вантажного поїздів, які курсували в зоні потенційної небезпеки.
Вказано, що завдяки злагодженим діям ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав.
Після того, як загроза з повітря перестала фіксуватися, пасажирів повернули до потягу, і він продовжив рух за маршрутом.
