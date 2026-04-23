РФ ударила дронами по залізниці на Житомирщині — загинула жінка

Армія РФ атакувала безпілотниками транспортну інфраструктуру Житомирщини, внаслідок чого загинула жінка.
Головні тези:
Росія атакувала залізницю на Житомирщині: є жертва
Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Ворог завдав чергового підступного удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини. На жаль, наразі відомо про одну жінку, що загинула внаслідок атаки.
За його словами, на місці атаки працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронні органи.
У Коростенському районі повітряна тривога тривала з 05:46 до 08:45.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-