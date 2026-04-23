РФ ударила дронами по залізниці на Житомирщині — загинула жінка

Росія атакувала залізницю на Житомирщині: є жертва

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Ворог завдав чергового підступного удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини. На жаль, наразі відомо про одну жінку, що загинула внаслідок атаки.

За його словами, на місці атаки працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронні органи.

Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників у напрямку Коростеня Житомирської області.

У Коростенському районі повітряна тривога тривала з 05:46 до 08:45.