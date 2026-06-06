Армия РФ атаковала fpv-дронами Николаевщину — есть погибший и четверо пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала fpv-дронами Николаевщину — есть погибший и четверо пострадавших

Виталий Ким / Николаевская ОВА
дрон
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На Николаевщине четыре человека получили ранения после атаки российского FPV-дрона, люди в состоянии средней тяжести в больнице. Также один человек погиб в результате дроновой атаки врага.

Главные тезисы

  • Российская армия совершила атаку на Николаевщину с помощью fpv-дронов, погиб один человек, четверо пострадали.
  • Четверо раненых от дроновой атаки находятся в больнице под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.

Россия атакует Николаевщину fpv-дронами: есть жертвы

Об этом сообщила Николаевская ОВА.

Сегодня днем враг атаковал FPV-дроном гороховскую общину. В результате атаки ранены четыре человека — две женщины и двое мужчин.

Как отмечается, все пострадавшие госпитализированы, их состояние средней тяжести.

Людям предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в результате сегодняшней атаки РФ в Николаевской области погиб мужчина.

Россияне атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину. В результате атаки погиб 64-летний мужчина. Поврежден автомобиль

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