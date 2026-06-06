Армия РФ атаковала fpv-дронами Николаевщину — есть погибший и четверо пострадавших

На Николаевщине четыре человека получили ранения после атаки российского FPV-дрона, люди в состоянии средней тяжести в больнице. Также один человек погиб в результате дроновой атаки врага.
Главные тезисы
- Российская армия совершила атаку на Николаевщину с помощью fpv-дронов, погиб один человек, четверо пострадали.
- Четверо раненых от дроновой атаки находятся в больнице под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.
Россия атакует Николаевщину fpv-дронами: есть жертвы
Об этом сообщила Николаевская ОВА.
Сегодня днем враг атаковал FPV-дроном гороховскую общину. В результате атаки ранены четыре человека — две женщины и двое мужчин.
Как отмечается, все пострадавшие госпитализированы, их состояние средней тяжести.
Ранее сообщалось, что в результате сегодняшней атаки РФ в Николаевской области погиб мужчина.
Россияне атаковали FPV-дронами Куцурубскую общину. В результате атаки погиб 64-летний мужчина. Поврежден автомобиль
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