Армія РФ атакувала обʼєкт критичної інфраструктури під Харковом — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала обʼєкт критичної інфраструктури під Харковом — фото

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл

Російський дрон-камікадзе вдарив по селищу в Харківській області вночі 16 березня. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

Що відомо про обстріл РФ Харківщини

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 02:25 російський безпілотник "Шахед" вдарив по селу Козача Лопань Харківського району.

Внаслідок ворожої атаки був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. За даними місцевої влади, постраждалих немає.

Загадом за минулу добу російські війська обстріляли 20 населених пунктів Харківської області. Окупанти застосували артилерії, міномети, а також дрони, балістичні ракети "Іскандер-М" та авіабомби.

Голова ОВА додає, що за добу було евакуйовано 26 дітей з родинами з районів поблизу лінії фронту у Харківській області.

Яка ситуація в Харківській області

Нагадаємо, що Харків та населені пункти області майже щоденно потрапляють під ворожі обстріли, зокрема, і через близькість до кордону з РФ.

Крім того, у Куп'янському район точаться бойові дії, окупанти хочуть повернути території, які захопили на початку повномасштабного вторгнення. Ситуація на цьому напрямку складна.

Як повідомлялося,15 березня окупанти завдали ракетного удару по селищу Золочів у Харківській області. Було знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги.

Також 14 березня прильоти були зафіксовані у передмісті поблизу Харкова.

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