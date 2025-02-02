За інформацією командування Повітряних сил, протягом ночі злочинна армія РФ атакувала Україну 55 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Що відомо про результати роботи ППО під час відбиття дронової атаки армії РФ по Україні

Зазначається, що російські окупанти запускали дрони для атак по Україні з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

У відбитті ворожої дронової атаки брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено знищення 40 ворожих безпілотників. Ще 13 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Що відомо про нову повітряну тривогу та ситуацію у повітряному просторі над Україною

Зранку неділі, 2 лютого, повітряну тривогу було оголошено:

У Київській,

Одеській;

Херсонській;

Миколаївській;

Хмельницькій;

Західних областях.

У Повітряних силах попередили про загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу.

За інформацією ДСНС, у Сумській області ворог вдарив по об’єкту інфраструктури, спровокувавши масштабну пожежу.

Рятувальники зазначають, що вогонь стрімко поширювався, було високе пожежне навантаження. Попри це, пожежу вдалося загасити.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

За даними Сумської ОВА, цієї ночі ворог атакував ударними дронами регіон. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та автомобілі.

Всього за ніч у Сумській області знищили 13 ворожих безпілотників. З початку року сили ППО збили у Сумській області вже 274 дрони.