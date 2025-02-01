Росія атакувала Україну 165 ракетами та дронами у ніч проти 1 лютого

Росія в ніч проти 1 лютого здійснила комбінований удар по Україні ракетами різних типів, а також ударними "Шахедами" й дронами-імітаторами інших типів. Всього ворог випустив 165 засобів повітряного нападу.

Росія атакувала Україну 165 ракетами та дронами

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗСУ виявлено та здійснено супровід 165-х повітряних цілей противника:

7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків — ТОТ АР Крим, Воронезька область, РФ.);

7 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької області);

8 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;

4 крилаті ракети "Калібр" (із носіїв з акваторії Чорного моря);

8 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Воронезька обл, РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря);

123 ударних БпЛА "Шахед"/дронів-імітаторів різних типів (райони пусків — Курськ, Орел, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Чауда ТОТ АР Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними збито 56 ударних "Шахедів"/дронів-імітаторів різних типів, ще 61 дронів не досяг цілей (локаційно втрачені). Частину ворожих крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною.

Значна частина ракет, через активну протидію Сил оборони — не досягла своїх цілей. Однак є і ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Детальну інформацію щодо ворожих ракет поки не оприлюднюємо. Поширити

Комбінований удар РФ по Україні

Нагадаємо, що російські війська під час масованої атаки у ніч проти 1 лютого завдали ударів по Харкову, там загинула людина. Також окупанти вразили багатоповерховий житловий будинок у Полтаві, через що 7 людей загинули, ще 14 травмовані.

Також у ніч на 1 лютого ворог обстріляв українські підприємства та об’єкти української енергетичної інфраструктури у Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.

Додамо, що перед цим путінські війська завдали ракетного удару по центру Одеси. Внаслідок атаки поранені 7 людей. Значних руйнувань будівля готелю "Брістоль". Це одна з найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста.