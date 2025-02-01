Россия атаковала Украину 165 ракетами и дронами в ночь на 1 февраля

Россия в ночь на 1 февраля совершила комбинированный удар по Украине ракетами разных типов, а также ударными "Шахедами" и дронами-имитаторами других типов. Всего враг выпустил 165 средств воздушного приступа.

Россия атаковала Украину 165 ракетами и дронами

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил ВСУ обнаружено и осуществлено сопровождение 165 воздушных целей противника:

7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков — ТОТ АР Крым, Воронежская область, РФ.);

7 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков — ТОТ АР Крым, ТОТ Донецкой области);

8 крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3;

4 крылатые ракеты "Калибр" (из носителей акватории Черного моря);

8 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков — Воронежская обл, РФ);

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П (из акватории Черного моря);

123 ударных БпЛА "Шахед"/дронов-имитаторов разных типов (районы пусков — Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, РФ, Чауда ТОТ АР Крым).

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По предварительным данным сбито 56 ударных "Шахедов"/дронов-имитаторов разных типов, еще 61 дронов не достиг целей (локационно потеряны). Часть вражеских крылатых ракет была уничтожена противовоздушной обороной.

Значительная часть ракет, из-за активного противодействия Сил обороны, не достигла своих целей. Однако есть и поражения, в частности, ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории. Подробную информацию о вражеских ракетах пока не обнародуем. Поделиться

Комбинированный удар РФ по Украине

Напомним, что российские войска во время массированной атаки в ночь на 1 февраля нанесли удары по Харькову, там погиб человек. Также оккупанты поразили многоэтажный жилой дом в Полтаве, из-за чего 7 человек погибли, еще 14 травмированы.

В ночь на 1 февраля враг обстрелял украинские предприятия и объекты украинской энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.

Добавим, что перед этим путинские войска нанесли ракетный удар по центру Одессы. В результате атаки ранены 7 человек. Значительное разрушение здание гостиницы "Бристоль". Это одно из самых выразительных архитектурных построек центральной части города.