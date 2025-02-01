Россия атаковала Украину 165 ракетами и дронами в ночь на 1 февраля

Россия в ночь на 1 февраля совершила комбинированный удар по Украине ракетами разных типов, а также ударными "Шахедами" и дронами-имитаторами других типов. Всего враг выпустил 165 средств воздушного приступа.
Главные тезисы
- Россия нанесла комбинированный удар по Украине ракетами и дронами-имитаторами, выпустив 165 средств воздушного приступа в ночь на 1 февраля.
- Украинские силы смогли отразить нападение с помощью зенитных ракетных подразделений и противовоздушной обороны, однако были жертвы и разрушения.
- Российские атаки на города Украины, включая Харьков, Полтаву и Одессу, привели к человеческим жертвам, ранениям и разрушениям исторических зданий.
- Удар РФ также затронул украинские предприятия и энергетическую инфраструктуру, подталкивая страну к усилению обороны и безопасности.
- Подробности комбинированного удара России на Украину включают использование различных типов ракет и дронов, а также отражение атаки украинскими зенитными ракетными подразделениями и противовоздушной обороной.
Россия атаковала Украину 165 ракетами и дронами
В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил ВСУ обнаружено и осуществлено сопровождение 165 воздушных целей противника:
7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков — ТОТ АР Крым, Воронежская область, РФ.);
7 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков — ТОТ АР Крым, ТОТ Донецкой области);
8 крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3;
4 крылатые ракеты "Калибр" (из носителей акватории Черного моря);
8 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;
10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков — Воронежская обл, РФ);
2 управляемые авиационные ракеты Х-31П (из акватории Черного моря);
123 ударных БпЛА "Шахед"/дронов-имитаторов разных типов (районы пусков — Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, РФ, Чауда ТОТ АР Крым).
К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
По предварительным данным сбито 56 ударных "Шахедов"/дронов-имитаторов разных типов, еще 61 дронов не достиг целей (локационно потеряны). Часть вражеских крылатых ракет была уничтожена противовоздушной обороной.
Комбинированный удар РФ по Украине
Напомним, что российские войска во время массированной атаки в ночь на 1 февраля нанесли удары по Харькову, там погиб человек. Также оккупанты поразили многоэтажный жилой дом в Полтаве, из-за чего 7 человек погибли, еще 14 травмированы.
В ночь на 1 февраля враг обстрелял украинские предприятия и объекты украинской энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.
Добавим, что перед этим путинские войска нанесли ракетный удар по центру Одессы. В результате атаки ранены 7 человек. Значительное разрушение здание гостиницы "Бристоль". Это одно из самых выразительных архитектурных построек центральной части города.
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