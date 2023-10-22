Армія РФ атакувала Херсонщину рекордною кількістю авіабомб за добу — Гуменюк

За минулу добу (від 7:00 21 жовтня до 7:00 ранку 22 жовтня) армія РФ випустила по Херсонській області 36 КАБ – по 2-4 авіабомби на один населений пункт.
Авіація РФ тероризує Херсонщину
Під час обстрілів Херсонської області ворог використав рекордну кількість авіабомб за добу. Є постраждалі.
Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.
За її словами, працювала ворожа тактична авіація і продовжувалось бомбардування, в тому числі з використанням керованих авіабомб.
Гуменюк зазначила, що є інформація про постраждалих, дані уточнюються.
Обстріли Херсонської області не вщухають
Російські війська щодня обстрілюють села та міста звільненої правобережної Херсонщини з тимчасово окупованої частини регіону. Найчастіше вони скидають авіабомби, обстрілюють з артилерії та танків, але останнім часом окупанти почали задіювати і ракети.
Так, за повідомленням Херсонської ОВА, за минулу добу противник здійснив 103 обстріли, випустив 513 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог гатив 20 снарядами.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію навчального закладу, адміністративні будівлі та заклад громадського харчування у Бериславському районі.
Через російську агресію одна людина дістала поранення.
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