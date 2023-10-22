Армія РФ атакувала Херсонщину рекордною кількістю авіабомб за добу — Гуменюк

За минулу добу (від 7:00 21 жовтня до 7:00 ранку 22 жовтня) армія РФ випустила по Херсонській області 36 КАБ – по 2-4 авіабомби на один населений пункт.

Авіація РФ тероризує Херсонщину

Під час обстрілів Херсонської області ворог використав рекордну кількість авіабомб за добу. Є постраждалі.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, працювала ворожа тактична авіація і продовжувалось бомбардування, в тому числі з використанням керованих авіабомб.

За цю добу (від 7:00 до 7:00 ранку) було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб - 36. По Херсонській області ворог випустив по 2-4 авіабомби по одному населеному пункту. Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнація кількох будинків одночасно, коли 500-килограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви, – розповіла спікерка. Поширити

Гуменюк зазначила, що є інформація про постраждалих, дані уточнюються.

Водночас, хоч ця ніч пройшла досить тривожно, оскільки лунали сигнали повітряної тривоги, але активності такої, якої ми зазнавали раніше, в повітрі не було, – зазначила Гуменюк. Поширити

Обстріли Херсонської області не вщухають

Російські війська щодня обстрілюють села та міста звільненої правобережної Херсонщини з тимчасово окупованої частини регіону. Найчастіше вони скидають авіабомби, обстрілюють з артилерії та танків, але останнім часом окупанти почали задіювати і ракети.

Так, за повідомленням Херсонської ОВА, за минулу добу противник здійснив 103 обстріли, випустив 513 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог гатив 20 снарядами.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію навчального закладу, адміністративні будівлі та заклад громадського харчування у Бериславському районі.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.