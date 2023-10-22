Армия РФ атаковала Херсонщину рекордным количеством авиабомб за сутки — Гуменюк

За минувшие сутки (с 7:00 21 октября до 7:00 утра 22 октября) армия РФ выпустила по Херсонской области 36 КАБ – по 2-4 авиабомбы на один населенный пункт.
Авиация РФ терроризирует Херсонщину
Во время обстрелов Херсонской области враг использовал рекордное количество авиабомб в сутки. Есть пострадавшие.
Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.
По ее словам, работала враждебная тактическая авиация и продолжалась бомбардировка, в том числе с использованием управляемых авиабомб.
Гуменюк отметила, что есть информация о пострадавших, данные уточняются.
Обстрелы Херсонской области не утихают
Российские войска ежедневно обстреливают села и города освобожденной правобережной Херсона из временно оккупированной части региона. Чаще они сбрасывают авиабомбы, обстреливают из артиллерии и танков, но в последнее время оккупанты начали задействовать и ракеты.
Так, по сообщению Херсонской ОВА, за минувшие сутки противник совершил 103 обстрела, выпустил 513 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, ЗУ-23-2, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг бил 20 снарядами.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию учебного заведения, административные здания и общепит в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии один человек получил ранения.
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