Армия РФ атаковала Херсонщину рекордным количеством авиабомб за сутки — Гуменюк

За минувшие сутки (с 7:00 21 октября до 7:00 утра 22 октября) армия РФ выпустила по Херсонской области 36 КАБ – по 2-4 авиабомбы на один населенный пункт.

Авиация РФ терроризирует Херсонщину

Во время обстрелов Херсонской области враг использовал рекордное количество авиабомб в сутки. Есть пострадавшие.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

По ее словам, работала враждебная тактическая авиация и продолжалась бомбардировка, в том числе с использованием управляемых авиабомб.

За эти сутки (с 7:00 до 7:00 утра) было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб – 36. По Херсонской области враг выпустил по 2-4 авиабомбы по одному населенному пункту. Для села, вы понимаете, это очень большая мощность, разрушение нескольких домов одновременно, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки, – рассказала спикер. Поделиться

Гуменюк отметила, что есть информация о пострадавших, данные уточняются.

В то же время, хотя эта ночь прошла достаточно тревожно, поскольку звучали сигналы воздушной тревоги, но активности такой, которой мы испытывали раньше, в воздухе не было, – отметила Гуменюк. Поделиться

Обстрелы Херсонской области не утихают

Российские войска ежедневно обстреливают села и города освобожденной правобережной Херсона из временно оккупированной части региона. Чаще они сбрасывают авиабомбы, обстреливают из артиллерии и танков, но в последнее время оккупанты начали задействовать и ракеты.

Так, по сообщению Херсонской ОВА, за минувшие сутки противник совершил 103 обстрела, выпустил 513 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, ЗУ-23-2, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг бил 20 снарядами.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию учебного заведения, административные здания и общепит в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии один человек получил ранения.