Армія РФ готує серію обмежених наступів в Україні ― ISW

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), злочинна армія РФ планує низку обмежених наступальних дій на різних ділянках фронту в Україні.

Що відомо про цілі нових спроб наступу армії РФ в Україні

Як зазначають аналітики, російські окупанти, ймовірно, віддаватимуть перевагу обмеженим наступальним діям на більшості ділянок фронту із метою змусити українських військових залучати резерви.

Зокрема, в ISW посилаються на заяви одразу кількох представників пресцентрів Сил оборони ЗСУ на східному фронті, які повідомляють про посилення атак з боку російських окупантів в районі Куп’янська на Харківщині, та підготовки армії РФ до масштабних наступів в районах Лимана та Бахмута на Донеччині.

Аналітики дотримуються думки, що за результатами обмежених атак армії РФ не вдасться домогтись якихось успіхів та змусити українських військових підключати резерви для оборони.

Однак при цьому українські військові будуть позбавлені можливості раціонального використання техніки та особового складу через необхідність відбивати ворожі спроби штурмів.

Окрім цього експерти попереджають, що така ситуація погрожує виснажити ресурси ЗСУ, які зберігались військовим командуванням для проведення контрнаступальних операцій.

У Білому домі попереджають Конгрес про наслідки відмови від допомоги Україні

За словами радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, у разі відмови Конгреса схвалювати запит президента на фінансування допомоги Україні, окупаційна армія РФ може здобути перемогу протягом лічених тижнів або кількох місяців.

Салліван та директор розвідки Авріл Хейнс під час зустрічі із керівниками обох партій Конгресу зазначили, що Україна вичерпає наявні артилерійські запаси та боєприпаси до ППО вже протягом кількох найближчих тижнів.

Також Салліван підкреслив, що становище України протягом року стане ще важчим, і назвав конкретні діапазони дат, коли Україна вичерпає різні можливості в короткостроковій перспективі.

Журналісти телеканалу із посиланням на власні джерела зазначають, що представники Білого дому висловлюють все більшу стурбованість з приводу того, що Байден може порушити власну обіцянку підтримувати Україну до кінця.

Також представники Білого дому заявили конгресменам, що відсутність допомоги Україні "може спонукати інші країни, які покладаються на США, включаючи Японію та Південну Корею, переосмислити свої альянси".