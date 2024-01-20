Армия РФ готовит серию ограниченных наступлений в Украине ― ISW

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), преступная армия РФ планирует ряд ограниченных наступательных действий на разных участках фронта в Украине.

Что известно о целях новых попыток наступления армии РФ в Украине

Как отмечают аналитики, российские оккупанты, вероятно, будут отдавать предпочтение ограниченным наступательным действиям на большинстве участков фронта с целью заставить украинских военных привлекать резервы.

В частности, в ISW ссылаются на заявления сразу нескольких представителей прессцентров Сил обороны ВСУ на восточном фронте, сообщающих об усилении атак со стороны российских оккупантов в районе Купянска на Харьковщине, и подготовке армии РФ к масштабным наступлениям в районах Лимана и Бахмута Донецкой области.

Аналитики придерживаются мнения, что по результатам ограниченных атак армии РФ не удастся добиться каких-либо успехов и заставить украинских военных подключать резервы для обороны.

Однако при этом украинские военные будут лишены возможности рационального использования техники и личного состава из-за необходимости отражать вражеские попытки штурмов.

Кроме того, эксперты предупреждают, что такая ситуация грозит истощить ресурсы ВСУ, которые хранились военным командованием для проведения контрнаступательных операций.

В Белом доме предупреждают Конгресс о последствиях отказа от помощи Украине

По словам советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, в случае отказа Конгресса одобрять запрос президента на финансирование помощи Украине, оккупационная армия РФ может одержать победу в течение считанных недель или нескольких месяцев.

Салливан и директор разведки Аврил Хейнс во время встречи с руководителями обеих партий Конгресса отметили, что Украина исчерпает имеющиеся артиллерийские запасы и боеприпасы к ПВО уже несколько ближайших недель.

Также Салливан подчеркнул, что положение Украины в течение года станет еще тяжелее, и назвал конкретные диапазоны дат, когда Украина исчерпает разные возможности в краткосрочной перспективе.

Журналисты телеканала со ссылкой на собственные источники отмечают, что представители Белого дома выражают все большую обеспокоенность по поводу того, что Байден может нарушить собственное обещание поддерживать Украину до конца.

Также представители Белого дома заявили конгрессменам, что отсутствие помощи Украине "может побудить другие страны, которые полагаются на США, включая Японию и Южную Корею, переосмыслить свои альянсы".