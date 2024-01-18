Армія РФ могла вдарити по Україні рідкісною радянською ракетою — Defense Express
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ могла вдарити по Україні рідкісною радянською ракетою — Defense Express

ракета П-35
Джерело:  online.ua

Аналітики з порталу Defense Express вказують на ймовірність застосування злочинною армією РФ під час атак по Україні рідкісної радянської ракети П-35.

Що відомо про застосування армією РФ ракети П-35 під час атак по Україні

Аналітики порталу зазначають, що цю 4-тонну ракету було прийнято на озброєння у армії СРСР ще 1962 році минулого століття.

Автори матеріалу підкреслюють, що нещодавно у соцмережах оприлюднили уламки однієї з російських ракет, які ідентичні радянській ракеті П-35.

Зазначається, що це перший випадок використання російськими військовими злочинцями такої ракети у війні проти України.

Довжина ракети складає 10 метрів, а вага - 4 тонни.

Ракету було розроблено у 50-х роках, а прийнято на озброєння у 1962 році.

РФ вперше атакувала Україну рідкісною радянською ракетою
Армія РФ випустила по Україні рідкісну радянську ракету

Що відомо про наявність на озброєнні армії РФ ракет П-35

Аналітики пояснюють, що П-35 - протикорабельна ракета, якою російські окупанти намагались поцілити по якихось об’єктах на півдні України.

Автори публікації зазначають, що на фото безпосередньо важко упізнати цю ракету, однак вона має характерну будову крил.

П-35 все ще знаходиться на озброєння РФ та є засобом ураження берегового ракетного комплексу "Редут".

РФ вперше атакувала Україну рідкісною радянською ракетою
Армія РФ випустила по Україні рідкісну радянську ракету

Станом на 2021 рік було відомо про 8 пускових.

При цьому П-35 використовувалась у стаціонарному комплексі "Утес", який відомий під назвою "Объект-100", який розміщений біля Балаклави.

Там пускові ракет сховані під землею та підіймаються лише перед стартом.

Також зазначають, що один такий ракетний пусковий центр РФ був розташований на острові Кильдин у Беренцевому морі.

Після окупації Росією Криму російські військові злочинці отримали контроль над ще одним таким комплексом.

Він тривалий час не функціонував, однак був відновлений окупантами у 2016 році.

Остання модернізація ракети була у 1982 році.

Було відомо, що дальність застосування оновленої ракети складає до 300 км, швидкість - до 1,8 км/год, а розмір бойової частини до 930 кг (ФКБЧ 4Г48).

Аналітики пояснють, що ракета має класичну систему наведення для того часу - інерціальну на маршевій ділянці та вмикає активну радіолокаційну головку самонаведення на кінцевій.

В ракеті закладено можливість ураження берегових цілей.

Однак через систему наведення вони мали б бути радіоконтрастними. Це свідчить про те, що пуски ракет П-35 схожі у застосування з ракетами Х-22.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО успішно відпрацювали по російській ракеті в Кіровоградській області — ОВА
Андрій Райкович / Кіровоградська ОВА
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала ракетами центр Харкова. Є постраждалі
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Рятувальники
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Маргінальна ракета. Російський "Кинджал" розчарував китайських аналітиків
Кинджал

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм