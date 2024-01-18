Армія РФ могла вдарити по Україні рідкісною радянською ракетою — Defense Express

Аналітики з порталу Defense Express вказують на ймовірність застосування злочинною армією РФ під час атак по Україні рідкісної радянської ракети П-35.

Що відомо про застосування армією РФ ракети П-35 під час атак по Україні

Аналітики порталу зазначають, що цю 4-тонну ракету було прийнято на озброєння у армії СРСР ще 1962 році минулого століття.

Автори матеріалу підкреслюють, що нещодавно у соцмережах оприлюднили уламки однієї з російських ракет, які ідентичні радянській ракеті П-35.

Зазначається, що це перший випадок використання російськими військовими злочинцями такої ракети у війні проти України.

Довжина ракети складає 10 метрів, а вага - 4 тонни.

Ракету було розроблено у 50-х роках, а прийнято на озброєння у 1962 році.

Армія РФ випустила по Україні рідкісну радянську ракету

Що відомо про наявність на озброєнні армії РФ ракет П-35

Аналітики пояснюють, що П-35 - протикорабельна ракета, якою російські окупанти намагались поцілити по якихось об’єктах на півдні України.

Автори публікації зазначають, що на фото безпосередньо важко упізнати цю ракету, однак вона має характерну будову крил.

П-35 все ще знаходиться на озброєння РФ та є засобом ураження берегового ракетного комплексу "Редут".

Армія РФ випустила по Україні рідкісну радянську ракету

Станом на 2021 рік було відомо про 8 пускових.

При цьому П-35 використовувалась у стаціонарному комплексі "Утес", який відомий під назвою "Объект-100", який розміщений біля Балаклави.

Там пускові ракет сховані під землею та підіймаються лише перед стартом.

Також зазначають, що один такий ракетний пусковий центр РФ був розташований на острові Кильдин у Беренцевому морі.

Після окупації Росією Криму російські військові злочинці отримали контроль над ще одним таким комплексом.

Він тривалий час не функціонував, однак був відновлений окупантами у 2016 році.

Остання модернізація ракети була у 1982 році.

Було відомо, що дальність застосування оновленої ракети складає до 300 км, швидкість - до 1,8 км/год, а розмір бойової частини до 930 кг (ФКБЧ 4Г48).

Аналітики пояснють, що ракета має класичну систему наведення для того часу - інерціальну на маршевій ділянці та вмикає активну радіолокаційну головку самонаведення на кінцевій.

В ракеті закладено можливість ураження берегових цілей.

Однак через систему наведення вони мали б бути радіоконтрастними. Це свідчить про те, що пуски ракет П-35 схожі у застосування з ракетами Х-22.