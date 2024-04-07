Журналісти видання The Economist із посиланням на джерела, близькі до української розвідки, зазначає, що злочинна армія РФ наразі проводить тренування 120 тис військових на території Східного Сибіру, яких може використати у спробі захопити Харків.
Чи може армія РФ вдатись до спроби захопити Харків
Аналітики видання підкреслюють, що перспективи проведення окупаційною армією РФ спроби захопити Харків виглядають дуже сумнівно.
Експерти підкреслюють, що ймовірність того, що російські військові злочинці вдадуться до штурму Харкова не дуже висока, однак кремлівська пропаганда активно обговорює цю тему.
При цьому автори матеріалу припускають, що це також може бути виключно інформаційною кампанією Кремля.
Злочинна армія РФ вже зазнала поразки під час спроби захопити Харків на початку вторгнення у 2022 році, тоді місто мало набагато гіршу оборону.
Для проведення такої операції армії РФ треба було б проривати оборону українських військових та створювати умови для оточення міста.
Це також передбачало б необхідність переваги у повітряному просторі із перспективою подальших боїв в самому місті.
Аналітики видання наголошують, що Росія просто не має ресурсів для проведення такої операції.
Тієї ж думки дотримується харківський бізнесмен Денис Ярославський, який зараз командує підрозділом розвідки спецпризначенців.
Росія прагне перетворити Харків на сіру зону
Зазначається, що окрім ударів по енергетичній інфраструктурі Росія завдає хаотичних ударів керованими авіабомбами по другому за населенням місту України.
При цьому росіяни вдаються до підлої тактики "подвійного удару", коли другий удар завдається по рятувальниках, поліції і медиках, які приїхали на місце першого удару.
Видання зазначає, що самі харків’яни потроху все ж залишають місто. Містян лякають постійні ракетні та бомбові удари, а для бізнесу проблемою є також систематичний дефіцит енергії.
На цьому тлі міська влада звітує про відкриття першої в місті спеціально побудованої підземної школи на 900 учнів.
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