Журналісти видання The Economist із посиланням на джерела, близькі до української розвідки, зазначає, що злочинна армія РФ наразі проводить тренування 120 тис військових на території Східного Сибіру, яких може використати у спробі захопити Харків.

Чи може армія РФ вдатись до спроби захопити Харків

Аналітики видання підкреслюють, що перспективи проведення окупаційною армією РФ спроби захопити Харків виглядають дуже сумнівно.

Росія зараз тренує шість дивізій (приблизно 120 тис військовослужбовців) у Східному Сибіру. 3 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія мобілізує ще 300 тис у червні. Харків — один із кількох можливих напрямків майбутнього штурму, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Експерти підкреслюють, що ймовірність того, що російські військові злочинці вдадуться до штурму Харкова не дуже висока, однак кремлівська пропаганда активно обговорює цю тему.

При цьому автори матеріалу припускають, що це також може бути виключно інформаційною кампанією Кремля.

Злочинна армія РФ вже зазнала поразки під час спроби захопити Харків на початку вторгнення у 2022 році, тоді місто мало набагато гіршу оборону.

Для проведення такої операції армії РФ треба було б проривати оборону українських військових та створювати умови для оточення міста.

Це також передбачало б необхідність переваги у повітряному просторі із перспективою подальших боїв в самому місті.

Аналітики видання наголошують, що Росія просто не має ресурсів для проведення такої операції.

Є велика ймовірність, що нічого з цього їм не вдасться, — зазначив ексміністр оборони України Андрій Загороднюк. Поширити

Тієї ж думки дотримується харківський бізнесмен Денис Ярославський, який зараз командує підрозділом розвідки спецпризначенців.

Їм не вдасться взяти Харків, але знищити — можливо. Ми б говорили про щось на зразок Алеппо, — підкреслює бізнесмен та військовий. Поширити

Росія прагне перетворити Харків на сіру зону

Зазначається, що окрім ударів по енергетичній інфраструктурі Росія завдає хаотичних ударів керованими авіабомбами по другому за населенням місту України.

При цьому росіяни вдаються до підлої тактики "подвійного удару", коли другий удар завдається по рятувальниках, поліції і медиках, які приїхали на місце першого удару.

Військові джерела в Києві стверджують, що Росія вирішила зробити місто "сірою зоною", непридатною для проживання цивільних осіб, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Видання зазначає, що самі харків’яни потроху все ж залишають місто. Містян лякають постійні ракетні та бомбові удари, а для бізнесу проблемою є також систематичний дефіцит енергії.

На цьому тлі міська влада звітує про відкриття першої в місті спеціально побудованої підземної школи на 900 учнів.