Журналисты издания The Economist со ссылкой на источники, близкие к украинской разведке, отмечает, что преступная армия РФ проводит тренировки 120 тыс военных на территории Восточной Сибири, которых может использовать в попытке захватить Харьков.

Может ли армия РФ прибегнуть к попытке захватить Харьков

Аналитики издания подчеркивают, что перспективы проведения оккупационной армией РФ попытки захватить Харьков выглядят очень сомнительно.

Россия сейчас тренирует шесть дивизий (около 120 тыс. военнослужащих) в Восточной Сибири. 3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Россия мобилизует еще 300 тыс. в июне. Харьков — одно из нескольких возможных направлений предстоящего штурма, — подчеркивается в материале издания. Поделиться

Эксперты подчеркивают, что вероятность того, что российские военные преступники прибегнут к штурму Харькова не слишком высока, однако кремлевская пропаганда активно обсуждает эту тему.

При этом авторы материала предполагают, что это может быть исключительно информационной кампанией Кремля.

Преступная армия РФ уже потерпела поражение при попытке захватить Харьков в начале вторжения в 2022 году, тогда город имел гораздо хуже оборону.

Для проведения такой операции армии РФ надо бы прорывать оборону украинских военных и создавать условия для окружения города.

Это также предполагало бы необходимость превосходства в воздушном пространстве с перспективой дальнейших боев в самом городе.

Аналитики издания отмечают, что у России просто нет ресурсов для проведения такой операции.

Есть большая вероятность, что ничего из этого им не удастся, отметил эксминистр обороны Украины Андрей Загороднюк. Поделиться

Того же мнения придерживается харьковский бизнесмен Денис Ярославский, сейчас командующий подразделением разведки спецназовцев.

Им не удастся взять Харьков, но уничтожить возможно. Мы бы говорили о чем-то вроде Алеппо, — подчеркивает бизнесмен и военный. Поделиться

Россия стремится превратить Харьков в серую зону

Отмечается, что кроме ударов по энергетической инфраструктуре Россия наносит хаотические удары управляемыми авиабомбами по второму населению города Украины.

При этом россияне прибегают к подлой тактике "двойного удара", когда второй удар наносится по приехавшим на место первого удара спасателям, полиции и медикам.

Военные источники в Киеве утверждают, что Россия решила сделать город "серой зоной", непригодной для проживания гражданских лиц, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Издание отмечает, что сами харьковчане понемногу все же покидают город. Горожане пугают постоянные ракетные и бомбовые удары, а для бизнеса проблемой является также систематический дефицит энергии.

На этом фоне городские власти отчитываются об открытии первой в городе специально построенной подземной школы на 900 учеников.