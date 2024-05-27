Армія РФ концентрує війська у трьох точках. Експерти назвали напрямки

Інститут вивчення війни встановив три локації в РФ, де концентруються окупаційні війська. Аналітики вважають кількість наявного контингенту обмеженою, проте у разі наступальних операцій вони можуть змусити Україну перекинути і розтягнути війська вздовж кордону.

На який напрямках наступає РФ

Як повідомляє ISW, перший район — Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Бєлгородської області. Згідно з супутниковими знімками, росіяни в останні тижні розширили діяльність на базах і складах у населених пунктах в цьому районі. Однак поки точна кількість війська невідома.

Ділянка Грайворон-Борисівка-Пролетарський дозволить загарбникам можливість наступати на південь у напрямку Золочева та Богодухова. Це населені пункти на північний захід від Харкова в межах 25 кілометрів від міжнародного кордону, або на захід у напрямку населених пунктів вздовж траси Р-45, що сполучає Богодухів з Сумами.

Як припустили експерти, росіяни могли б вести наступальні операції в одному або в обох напрямках одночасно. Це змусило б ЗСУ перекинути війська на більшу ділянку кордону в Харківській та Сумській областях.

Крім того, ворог зосередив обмежену кількість солдат в Курській і Брянській областях поблизу кордону з Сумською областю. За оцінкою ISW, навіть обмежена концентрація в цих районах може призвести до подальшого стягування та закріплення українських сил на міжнародному кордоні.

Наразі збройні сили РФ доводять Північне угруповання військ у районі кордону до запланованої кінцевої чисельності. Після цього вони, ймовірно, розпочнуть обмежені наступальні дії на напрямку Суми-Харків, доки Північне угруповання військ не наблизиться до кінцевої чисельності.

Навіть обмежені російські наступальні операції в цих районах створять тиск, який розтягне українську живу силу та техніку вздовж ширшого фронту та, можливо, дозволить російським військам створити тактичні плацдарми для підтримки подальших операцій або на північний захід від міста Харкова, або в напрямку міста Суми, — йдеться у звіті. Поширити

Однак аналітики впевнені, що Північне угруповання військ, навіть досягнувши верхньої межі заявленої кінцевої чисельності, не матиме достатніх сил для успішної операції з оточення або захоплення Харкова чи Сум.

Наступ армії РФ у Сумській та Харківській області

Раніше начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявляв, що РФ планувала одночасно наступати на Харківському і Сумському напрямках, однак їм цього не вдалося.

На думку генерала, екскерівника української розвідки Миколи Маломужа, повторний наступ російських військ на Харків і Суми малоймовірний — для цього знадобилось би мільйон військових.

Згодом у розвідці зазначили, що поки що не бачать загрози наступу росіян на Харків і Суми.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко вчора заявив, що російська армія поблизу українського кордону на Сумщині має певні підрозділи та засоби, однак цих сил недостатньо, щоб досягти стратегічної мети.