Армия РФ концентрирует войска в трех точках. Эксперты назвали направления

Институт изучения войны установил три локации в РФ, где концентрируются оккупационные войска. Аналитики считают количество имеющегося контингента ограниченным, однако в случае наступательных операций они могут заставить Украину опрокинуть и растянуть войска вдоль границы.

На каких направлениях наступает РФ

Как сообщает ISW, первый район — Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области. Согласно спутниковым снимкам, россияне в последние недели расширили деятельность на базах и складах в населенных пунктах в этом районе. Однако пока точное количество войск неизвестно.

Участок Грайворон-Борисовка-Пролетарский позволит захватчикам возможность наступать на юг в направлении Золочева и Богодухова. Это населенные пункты северо-западнее Харькова в пределах 25 километров от международной границы, или западнее в направлении населенных пунктов вдоль трассы Р-45, соединяющей Богодухов с Сумами.

Как предположили эксперты, россияне могли бы вести наступательные операции в одном или обоих направлениях одновременно. Это заставило бы ВСУ перебросить войска на более крупный участок границы в Харьковской и Сумской областях.

Кроме того, враг сосредоточил ограниченное количество солдат в Курской и Брянской областях вблизи границы с Сумской областью. По оценке ISW даже ограниченная концентрация в этих районах может привести к дальнейшему взиманию и закреплению украинских сил на международной границе.

В настоящее время вооруженные силы РФ доводят Северную группировку войск в районе границы до запланированной конечной численности. После этого они, вероятно, приступят к ограниченным наступательным действиям в направлении Сумы-Харьков, пока Северная группировка войск не приблизится к конечной численности.

Даже ограниченные российские наступательные операции в этих районах создадут давление, которое растянет украинскую живую силу и технику вдоль более широкого фронта и, возможно, позволит российским войскам создать тактические плацдармы для поддержки дальнейших операций либо к северо-западу от города Харькова, либо в направлении города Сумы, — говорится в отчете. Поделиться

Однако аналитики уверены, что Северная группировка войск, даже достигнув верхнего предела заявленной конечной численности, не будет иметь достаточных сил для успешной операции по окружению или захвату Харькова или Сум.

Наступление армии РФ в Сумской и Харьковской области

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ планировала одновременно наступать по Харьковскому и Сумскому направлениям, однако им этого не удалось.

По мнению генерала, эксруководителя украинской разведки Николая Маломужа, повторное наступление российских войск на Харьков и Сумы маловероятно — для этого понадобился бы миллион военных.

Впоследствии в разведке отметили, что пока не видят угрозы наступления россиян на Харьков и Сумы.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко вчера заявил, что у российской армии вблизи украинской границы на Сумщине есть определенные подразделения и средства, однако этих сил недостаточно, чтобы достичь стратегической цели.