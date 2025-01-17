Армія РФ має проблеми з артилерією — розвідка Естонії

Росія почала використовувати на фронті північнокорейські артилерійські системи, що вказує на все більш критичне становище Росії з артилерійськими системами та її залежність від імпортного озброєння, сказав голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

У російської армії почалися проблеми з артилерією

Ківісельг зазначив, що найпомітнішим із тактичних спостережень стала поява на фронті північнокорейських артилерійських систем у складі російських підрозділів.

Це вказує на дедалі критичне становище Росії з артилерійськими системами та її залежність від імпортного озброєння.

Ківісельг вважає, що на 151-му тижні війни зберігаються тенденції, що вже раніше склалися, коли російські війська продовжують зберігати тактичну ініціативу.

Хоча Росія й змогла тактично посилити свій військовий потенціал, їй не вдалося досягти повної переваги, яка б дала їй можливість для дипломатичного тиску. Тому наразі РФ не зацікавлена ​​у завершенні військових дій і продовжує наступальні операції. Антс Ківісельг Голова розвідцентру Сил оборони Естонії

Основні бойові дії розгортаються на Донеччині на Покровському напрямку, де російські війська намагаються просунутися в західному та східному напрямках від міста.

Хоча темп поступу знизився, наступальний тиск залишається високим. По всьому фронту відбувається в середньому 164 атаки на добу.

Ймовірно, Росія прагне скористатися останніми тижнями морозної зимової погоди, що дозволяє використовувати бронетехніку на замерзлій місцевості. Однак нинішня зима виявилася м'якшою, ніж очікувалося, тому російські війська змушені використовувати дороги для пересування своєї техніки. Це спрощує роботу ЗСУ при відбитті атак. Поширити

За тиждень російські війська змогли незначно просунутися у напрямках Велика Новосілка, Торецьк, Годинник Яр та Куп'янськ.

На Курщині українські підрозділи відійшли на позиції, які вони займали до нового наступу 5 січня. Протягом тижня українські сили провели кілька атак у Курській області. Деякі населені пункти чи райони переходять із рук до рук.

Переформування північнокорейських підрозділів, що діють у Курській області, не дало значних результатів, додав глава розвідцентру.

Ківісельг додав, що швидко ефективна оборона України, що швидко адаптується і технічно, витримує масований тиск противника і поступово підриває його наступальні можливості.

Поточна ситуація на фронті

Водночас Україна продовжує завдавати ударів по ключових об'єктах російської інфраструктури. Протягом минулого тижня Україна збільшила кількість ударів по російських підприємствах паливної та хімічної промисловості.

За даними Генштабу ЗСУ, вранці 14 січня Україна завдала одного з наймасовіших авіаударів по об'єктах на території Росії, вразивши цілі на відстані 200–1100 км углиб країни – у Брянській, Саратовській, Тульській областях та в Республіці Татарстан. Поширити

У ході атаки було вражено Алексінський хімічний комбінат у Тульській області, який виробляє боєприпаси, порох та матеріали для російського військово-промислового комплексу. Також був уражений склад боєприпасів на аеродромі в Енгельсі Саратовської області, де в основному зберігалися фугасні авіабомби, авіабомби, що коректуються, і крилаті ракети. ВСУ також ударили по Саратовському нафтопереробному заводі. Після удару на підприємстві було зафіксовано велику пожежу.

ЗСУ здійснили повторну атаку на сховище нафтопродуктів в Енгельсі. Попередня атака відбулася 8 січня. Нафтобаза горіла п'ять днів і була погашена лише за день до нового удару.

У ніч на 15 січня російські війська, своєю чергою, атакували Україну, залучивши шість бомбардувальників Ту-95МС та вісім бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому Оленегорськ у Мурманській області.

Основними цілями російських військових були українська енергетична інфраструктура та військові об'єкти. В атаці використовувалися крилаті ракети, ударні дрони та балістичні ракети. Всього було випущено 43 ракети та 74 дрони. Україна збила 30 ракет і 47 дронів, а 27 дронів відхилилися від курсу. Поширити

Обидві сторони прагнуть насамперед підірвати економічний потенціал противника, і тим самим вплинути на перебіг війни, зазначив Ківісельг.