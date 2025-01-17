Армія РФ має проблеми з артилерією — розвідка Естонії

Росія почала використовувати на фронті північнокорейські артилерійські системи, що вказує на все більш критичне становище Росії з артилерійськими системами та її залежність від імпортного озброєння, сказав голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.
Головні тези:
- Розвідка Естонії підтверджує серйозні проблеми з артилерією в армії Росії та залежність від імпортного озброєння.
- На Донеччині тривають бойові дії, де українські сили успішно відбивають наступ російських військ.
- Україна продовжує завдавати удари по російській інфраструктурі, руйнуючи ключові об'єкти паливної та хімічної промисловості.
- Росія та Україна активно використовують авіаудари і ракетні атаки для впливу на військові та економічні об'єкти супротивника.
- Згідно з аналізом розвідки, обидві сторони віддають перевагу наступу, спрямованому на підірвання економічного потенціалу противника.
У російської армії почалися проблеми з артилерією
Ківісельг зазначив, що найпомітнішим із тактичних спостережень стала поява на фронті північнокорейських артилерійських систем у складі російських підрозділів.
Це вказує на дедалі критичне становище Росії з артилерійськими системами та її залежність від імпортного озброєння.
Ківісельг вважає, що на 151-му тижні війни зберігаються тенденції, що вже раніше склалися, коли російські війська продовжують зберігати тактичну ініціативу.
Основні бойові дії розгортаються на Донеччині на Покровському напрямку, де російські війська намагаються просунутися в західному та східному напрямках від міста.
Хоча темп поступу знизився, наступальний тиск залишається високим. По всьому фронту відбувається в середньому 164 атаки на добу.
За тиждень російські війська змогли незначно просунутися у напрямках Велика Новосілка, Торецьк, Годинник Яр та Куп'янськ.
На Курщині українські підрозділи відійшли на позиції, які вони займали до нового наступу 5 січня. Протягом тижня українські сили провели кілька атак у Курській області. Деякі населені пункти чи райони переходять із рук до рук.
Переформування північнокорейських підрозділів, що діють у Курській області, не дало значних результатів, додав глава розвідцентру.
Ківісельг додав, що швидко ефективна оборона України, що швидко адаптується і технічно, витримує масований тиск противника і поступово підриває його наступальні можливості.
Поточна ситуація на фронті
Водночас Україна продовжує завдавати ударів по ключових об'єктах російської інфраструктури. Протягом минулого тижня Україна збільшила кількість ударів по російських підприємствах паливної та хімічної промисловості.
У ході атаки було вражено Алексінський хімічний комбінат у Тульській області, який виробляє боєприпаси, порох та матеріали для російського військово-промислового комплексу. Також був уражений склад боєприпасів на аеродромі в Енгельсі Саратовської області, де в основному зберігалися фугасні авіабомби, авіабомби, що коректуються, і крилаті ракети. ВСУ також ударили по Саратовському нафтопереробному заводі. Після удару на підприємстві було зафіксовано велику пожежу.
ЗСУ здійснили повторну атаку на сховище нафтопродуктів в Енгельсі. Попередня атака відбулася 8 січня. Нафтобаза горіла п'ять днів і була погашена лише за день до нового удару.
У ніч на 15 січня російські війська, своєю чергою, атакували Україну, залучивши шість бомбардувальників Ту-95МС та вісім бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому Оленегорськ у Мурманській області.
Обидві сторони прагнуть насамперед підірвати економічний потенціал противника, і тим самим вплинути на перебіг війни, зазначив Ківісельг.
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