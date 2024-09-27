Розвідка Естонії прогнозує значні наслідки від ударів України по військових складах РФ

Ефект від знищення Силами оборони України військових складів у Росії, ймовірно, настане протягом двох-трьох тижнів. Російським окупантам доведеться розставляти пріоритети у своїх діях на фронті.
Головні тези:
- Інтенсивність обстрілів на фронті з боку російських військ знизилася, що може бути пов’язано зі знищенням складів у РФ за останній тиждень.
- Російські окупанти можуть зіткнутися з проблемами у забезпеченні фронту внаслідок значних втрат у боєприпасах.
- Прогнозована потреба РФ у ресурсах для відступу українських частин може поставити їх у складну ситуацію.
Розвідка Естонії прогнозує значні наслідки на фронті від “бавовни” у РФ
Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Естонії підполковник Янек Кессельманн.
За його словами, інтенсивність обстрілів на фронті з боку російських військ знизилася з 226 обстрілів на день минулого тижня до 155 обстрілів на день цього тижня.
Кессельманн зазначив, що це ще не пов'язано з результатом знищення складів минулого тижня, адже "ефект від цієї події, ймовірно, настане через два-три тижні".
Естонський розвідник зазначив, що у цьому світлі постає запитання, чи вистачить у російських військ ресурсів, щоб відтіснити українські частини, які увійшли до Курської області Росії, назад.
Він також додав, що цього тижня Росія продовжила повільне просування на Покровському напрямку і досягла вихідної позиції для оточення населеного пункту Селидове.
Якщо цей населений пункт буде захоплений ворогом, постачання Покровська та Курахове, ймовірно, буде порушене.
Дрони атакували арсенал ГРАУ МО РФ у Тверській області та склад боєприпасів
Уночі 21 вересня прогриміла нова потужна “бавовна” у різних куточках Росії. Згідно з останніми даними, під удар дронів потрапив склад боєприпасів на Кубані та арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області.
За попередніми даними, 23-й арсенал ГРАУ атакований безпілотниками в селищі Жовтневому Тверської області.
Згодом Генштаб підтвердив атаку по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.
Також в ніч проти 21 вересня завдано вогневого ураження по арсеналу «Тихорецьк», що в Краснодарському краї. Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ.
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