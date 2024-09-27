Розвідка Естонії прогнозує значні наслідки від ударів України по військових складах РФ

Ефект від знищення Силами оборони України військових складів у Росії, ймовірно, настане протягом двох-трьох тижнів. Російським окупантам доведеться розставляти пріоритети у своїх діях на фронті.

Розвідка Естонії прогнозує значні наслідки на фронті від “бавовни” у РФ

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Естонії підполковник Янек Кессельманн.

За його словами, інтенсивність обстрілів на фронті з боку російських військ знизилася з 226 обстрілів на день минулого тижня до 155 обстрілів на день цього тижня.

Кессельманн зазначив, що це ще не пов'язано з результатом знищення складів минулого тижня, адже "ефект від цієї події, ймовірно, настане через два-три тижні".

Оскільки Російська Федерація втратила досить значну кількість боєприпасів, призначених для фронту, їй, імовірно, доведеться розставити пріоритети у своїх діях найближчими місяцями. Поширити

Естонський розвідник зазначив, що у цьому світлі постає запитання, чи вистачить у російських військ ресурсів, щоб відтіснити українські частини, які увійшли до Курської області Росії, назад.

Він також додав, що цього тижня Росія продовжила повільне просування на Покровському напрямку і досягла вихідної позиції для оточення населеного пункту Селидове.

Якщо цей населений пункт буде захоплений ворогом, постачання Покровська та Курахове, ймовірно, буде порушене.

Дрони атакували арсенал ГРАУ МО РФ у Тверській області та склад боєприпасів

Уночі 21 вересня прогриміла нова потужна “бавовна” у різних куточках Росії. Згідно з останніми даними, під удар дронів потрапив склад боєприпасів на Кубані та арсенал ГРАУ Міноборони РФ у Тверській області.

За попередніми даними, 23-й арсенал ГРАУ атакований безпілотниками в селищі Жовтневому Тверської області.

Згодом Генштаб підтвердив атаку по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.