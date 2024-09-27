Разведка Эстонии прогнозирует значительные последствия от ударов Украины по военным складам РФ

Эффект от уничтожения Силами обороны Украины военных складов в России, вероятно, наступит в течение двух-трех недель. Российским оккупантам придется расставлять приоритеты в своих действиях на фронте.
Главные тезисы
- Уничтожение военных складов РФ Украиной может привести к значительным проблемам в обеспечении российских оккупантов на фронте.
- Интенсивность обстрелов на фронте снизилась, что подтверждает потерю боеприпасов Российской Федерацией.
- Российские оккупанты могут столкнуться с нехваткой ресурсов для оттеснения украинских частей из Курской области.
- Атаки дронов на военные склады РФ, в том числе на арсеналы ГРАУ, могут оказать серьезное влияние на ход боевых действий и логистику российских войск.
Разведка Эстонии прогнозирует значительные последствия на фронте от "бавовны" в РФ
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн.
По его словам, интенсивность обстрелов на фронте со стороны российских войск снизилась с 226 обстрелов в день на прошлой неделе до 155 обстрелов в день на этой неделе.
Кессельманн отметил, что это еще не связано с результатом уничтожения складов на прошлой неделе, ведь "эффект от этого события, вероятно, наступит через две-три недели".
Эстонский разведчик отметил, что в этом свете возникает вопрос, хватит ли у российских войск ресурсов, чтобы оттеснить украинские части, вошедшие в Курскую область России, обратно.
Он также добавил, что на этой неделе Россия продолжила медленное продвижение на Покровском направлении и достигла исходной позиции для оцепления населенного пункта Селидово.
Если этот населенный пункт будет захвачен врагом, поставки Покровска и Курахово, вероятно, будут нарушены.
Дроны атаковали арсенал ГРАУ МО РФ в Тверской области и состав боеприпасов
Ночью 21 сентября прогремел новый мощный "хлопок" в разных уголках России. Согласно последним данным, под удар дронов попал склад боеприпасов на Кубани и арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области.
По предварительным данным, 23-й арсенал ГРАУ атакован беспилотниками в поселке Жовтневом Тверской области.
Впоследствии Генштаб подтвердил атаку по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьской Тверской области.
Также в ночь на 21 сентября нанесен огневой поражение по арсеналу «Тихорецк», что в Краснодарском крае. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов окупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.
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