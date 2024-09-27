Разведка Эстонии прогнозирует значительные последствия от ударов Украины по военным складам РФ

Эффект от уничтожения Силами обороны Украины военных складов в России, вероятно, наступит в течение двух-трех недель. Российским оккупантам придется расставлять приоритеты в своих действиях на фронте.

Разведка Эстонии прогнозирует значительные последствия на фронте от "бавовны" в РФ

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн.

По его словам, интенсивность обстрелов на фронте со стороны российских войск снизилась с 226 обстрелов в день на прошлой неделе до 155 обстрелов в день на этой неделе.

Кессельманн отметил, что это еще не связано с результатом уничтожения складов на прошлой неделе, ведь "эффект от этого события, вероятно, наступит через две-три недели".

Поскольку Российская Федерация потеряла значительное количество боеприпасов, предназначенных для фронта, ей, вероятно, придется расставить приоритеты в своих действиях в ближайшие месяцы. Поделиться

Эстонский разведчик отметил, что в этом свете возникает вопрос, хватит ли у российских войск ресурсов, чтобы оттеснить украинские части, вошедшие в Курскую область России, обратно.

Он также добавил, что на этой неделе Россия продолжила медленное продвижение на Покровском направлении и достигла исходной позиции для оцепления населенного пункта Селидово.

Если этот населенный пункт будет захвачен врагом, поставки Покровска и Курахово, вероятно, будут нарушены.

Дроны атаковали арсенал ГРАУ МО РФ в Тверской области и состав боеприпасов

Ночью 21 сентября прогремел новый мощный "хлопок" в разных уголках России. Согласно последним данным, под удар дронов попал склад боеприпасов на Кубани и арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области.

По предварительным данным, 23-й арсенал ГРАУ атакован беспилотниками в поселке Жовтневом Тверской области.

Впоследствии Генштаб подтвердил атаку по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьской Тверской области.