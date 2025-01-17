Россия начала использовать на фронте северокорейские артиллерийские системы, что указывает на все более критическое положение России с артиллерийскими системами и ее зависимость от импортного вооружения, сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
Главные тезисы
- Россия столкнулась с критическим положением артиллерийских систем, использует импортное вооружение даже северокорейского происхождения.
- Украина активно наносит удары по российской инфраструктуре, стремясь подорвать экономический потенциал противника.
- Российские войска продолжают сохранять тактическую инициативу, несмотря на проблемы с артиллерией, что приводит к массированным атакам на фронте.
В российской армии начались проблемы с артиллерией
Кивисельг отметил, что самым заметным из тактических наблюдений стало появление на фронте северокорейских артиллерийских систем в составе российских подразделений.
Это указывает на растущее критическое положение России с артиллерийскими системами и ее зависимость от импортного вооружения.
Кивисельг считает, что на 151-й неделе войны сохраняются уже сложившиеся тенденции, когда российские войска продолжают сохранять тактическую инициативу.
Основные боевые действия разворачиваются в Донбассе на Покровском направлении, где российские войска пытаются продвинуться в западном и восточном направлениях от города.
Хотя темп продвижения снизился, наступательное давление остается высоким. По всему фронту происходит в среднем 164 атаки в сутки.
Через неделю российские войска смогли незначительно продвинуться в направлениях Большая Новоселка, Торецк, Часы Яр и Купянск.
В Курщине украинские подразделения отошли на позиции, которые они занимали до нового наступления 5 января. В течение недели украинские силы провели несколько атак в Курской области.
Переформирование северокорейских подразделений, действующих в Курской области, не дало значительных результатов, добавил глава разведцентра.
Кивисельг добавил, что быстро эффективная быстро адаптируемая и технически оборона Украины выдерживает массированное давление противника и постепенно подрывает его наступательные возможности.
Текущая ситуация на фронте
В то же время Украина продолжает наносить удары по ключевым объектам российской инфраструктуры. На прошлой неделе Украина увеличила количество ударов по российским предприятиям топливной и химической промышленности.
В ходе атаки был поражен Алексинский химический комбинат в Тульской области, производящий боеприпасы, порох и материалы для российского военно-промышленного комплекса. Также был поражен состав боеприпасов на аэродроме в Энгельсе Саратовской области, где в основном хранились фугасные авиабомбы, корректируемые авиабомбы и крылатые ракеты. ВСУ также ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. После удара на предприятии был зафиксирован большой пожар.
ВСУ совершили повторную атаку на хранилище нефтепродуктов в Энгельсе. Предыдущая атака произошла 8 января. Нефтебаза горела пять дней и была погашена только за день до нового удара.
В ночь на 15 января российские войска, в свою очередь, атаковали Украину, привлекая шесть бомбардировщиков Ту-95МС и восемь бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома Оленегорск в Мурманской области.
Обе стороны стремятся прежде всего подорвать экономический потенциал противника и тем самым повлиять на ход войны, отметил Кивисельг.
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