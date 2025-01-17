Армия РФ испытывает проблемы с артиллерией — разведка Эстонии

Россия начала использовать на фронте северокорейские артиллерийские системы, что указывает на все более критическое положение России с артиллерийскими системами и ее зависимость от импортного вооружения, сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

В российской армии начались проблемы с артиллерией

Кивисельг отметил, что самым заметным из тактических наблюдений стало появление на фронте северокорейских артиллерийских систем в составе российских подразделений.

Это указывает на растущее критическое положение России с артиллерийскими системами и ее зависимость от импортного вооружения.

Кивисельг считает, что на 151-й неделе войны сохраняются уже сложившиеся тенденции, когда российские войска продолжают сохранять тактическую инициативу.

Хотя Россия и смогла тактически усилить свой военный потенциал, ей не удалось достичь полного преимущества, которое дало бы ей возможность для дипломатического давления. Поэтому сейчас РФ не заинтересована в завершении военных действий и продолжает наступательные операции. Антс Кивисельг Глава разведцентра Сил обороны Эстонии

Основные боевые действия разворачиваются в Донбассе на Покровском направлении, где российские войска пытаются продвинуться в западном и восточном направлениях от города.

Хотя темп продвижения снизился, наступательное давление остается высоким. По всему фронту происходит в среднем 164 атаки в сутки.

Вероятно, Россия стремится воспользоваться в последние недели морозной зимней погоды, что позволяет использовать бронетехнику на замерзшей местности. Однако нынешняя зима оказалась более мягкой, чем ожидалось, поэтому российские войска вынуждены использовать дороги для передвижения своей техники. Это упрощает работу ВСУ при отражении атак. Поделиться

Через неделю российские войска смогли незначительно продвинуться в направлениях Большая Новоселка, Торецк, Часы Яр и Купянск.

В Курщине украинские подразделения отошли на позиции, которые они занимали до нового наступления 5 января. В течение недели украинские силы провели несколько атак в Курской области.

Переформирование северокорейских подразделений, действующих в Курской области, не дало значительных результатов, добавил глава разведцентра.

Кивисельг добавил, что быстро эффективная быстро адаптируемая и технически оборона Украины выдерживает массированное давление противника и постепенно подрывает его наступательные возможности.

Текущая ситуация на фронте

В то же время Украина продолжает наносить удары по ключевым объектам российской инфраструктуры. На прошлой неделе Украина увеличила количество ударов по российским предприятиям топливной и химической промышленности.

По данным Генштаба ВСУ, утром 14 января Украина нанесла один из самых массовых авиаударов по объектам на территории России, поразив цели на расстоянии 200–1100 км вглубь страны — в Брянской, Саратовской, Тульской областях и в Республике Татарстан. Поделиться

В ходе атаки был поражен Алексинский химический комбинат в Тульской области, производящий боеприпасы, порох и материалы для российского военно-промышленного комплекса. Также был поражен состав боеприпасов на аэродроме в Энгельсе Саратовской области, где в основном хранились фугасные авиабомбы, корректируемые авиабомбы и крылатые ракеты. ВСУ также ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. После удара на предприятии был зафиксирован большой пожар.

ВСУ совершили повторную атаку на хранилище нефтепродуктов в Энгельсе. Предыдущая атака произошла 8 января. Нефтебаза горела пять дней и была погашена только за день до нового удара.

В ночь на 15 января российские войска, в свою очередь, атаковали Украину, привлекая шесть бомбардировщиков Ту-95МС и восемь бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома Оленегорск в Мурманской области.

Основными целями русских военных были украинская энергетическая инфраструктура и военные объекты. В атаке использовались крылатые ракеты, ударные дроны и баллистические ракеты. Всего было выпущено 43 ракеты и 74 дрона. Украина сбила 30 ракет и 47 дронов, а 27 дронов отклонились от курса. Поделиться

Обе стороны стремятся прежде всего подорвать экономический потенциал противника и тем самым повлиять на ход войны, отметил Кивисельг.