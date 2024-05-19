Аналітики порталу Defense Express зазначають, що окупаційна армія РФ зібрала третину своїх стратегічних бомбардувальників на аеродромі "Оленья" в Мурманській області, що може свідчити про підготовку до нового масованого ракетного удару по Україні.

Що вказує на підготовку армії РФ до нового масованого удару по Україні

Аналітики видання посилаються на супутникові знімки станом на 15 травня, викладені у загальний доступ.

Зокрема, знімки підтверджують розміщення 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, одного Ту-160 та двох військово-транспортних Ан-12.

За інформацією аналітиків порталу, загалом окупаційна армія РФ має на озброєнні по 40 бомбардувальників обох типів.

Тож їхнє скупчення на одному аеродромі може бути дуже красномовним.

На думку аналітиків, розміщення третини від боєздатного флоту Ту-95МС і Ту-22М3 на аеродромі "Оленья", який є одним з основних для бойових вильотів при ударах по Україні, може свідчити про підготовку росіян до чергового масованого удару.

Зафіксовані на супутникових знімках транспортники Ан-12 якраз могли доставити партію крилатих ракет.

На думку аналітиків, окупаційна армія РФ розміщує стратегічну авіацію на такому віддаленому аеродромі із метою уникнути удару з боку українських дронів.

Що відомо про удари українських дронів по аеродромах РФ

Партизани АТЕШ показали світлини ЗРК С-400 на аеродромі в Джанкої, який перетворився на металобрухт.

ЗСУ потужним ракетним ударом перетворили на металобрухт російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-400 на аеродромі Джанкоя в тимчасово окупованому Криму.

Як встановили агенти партизанського руху АТЕШ, росіяни так і не розпочали вивезення цього металобрухту.